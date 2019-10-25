Зеленский и его команда выдвинули Путину настолько жесткие условия по вопросу Донбасса, что тот был просто не готов к такому исходу событий. Именно по этой причине в Кремле приняли решение перенести ... подробнее →

Права переселенцев должны быть расширены. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время общения с ... подробнее →

Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины ... подробнее →

Таинственные землетрясения продолжают разрушать оккупированную Макеевку. Жители напуганы и грозят главарям "ДНР" бунтом. Эксперты предупреждают, что все может обернуться катастрофой с массовыми ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было ... подробнее →

Утром 25 октября возле супермаркета «Восторг» на Клочковской прогремели выстрелы. Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав фото с места инцидента, передает from-ua . В ... подробнее →

Оккупанты придумали новую подлость для населения оккупированного РФ полуострова. Ставленники Кремля намерены делать поборы с населения, проживающего на курортах аннексированного Крыма. "Глава" ... подробнее →

На должность заместителя «министра информации» в ОРДО назначен бывший глава «пресс-службы» «вооруженных сил» «ДНР» Даниил Безсонов. Об этом в своем ... подробнее →

Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС 25.10.2019 16:41 Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ... подробнее →

Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко 25.10.2019 16:22 «Глава» ОРДО Денис Пушилин считает, что Киев якобы блокирует процесс разведения сил в Донбассе. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает donpress . Пушилин заявил, ... подробнее →