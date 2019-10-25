Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации

25.10.2019 20:00

Таинственные землетрясения продолжают разрушать оккупированную Макеевку. Жители напуганы и грозят главарям "ДНР" бунтом. Эксперты предупреждают, что все может обернуться катастрофой с массовыми ... подробнее →

Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу

25.10.2019 19:28

Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины ... подробнее →

Права переселенцев в Украине хотят расширить

25.10.2019 19:01

Права переселенцев должны быть расширены. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время общения с ... подробнее →

Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу

25.10.2019 18:29

Зеленский и его команда выдвинули Путину настолько жесткие условия по вопросу Донбасса, что тот был просто не готов к такому исходу событий. Именно по этой причине в Кремле приняли решение перенести ... подробнее →

Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»

25.10.2019 18:02

На должность заместителя «министра информации» в ОРДО назначен бывший глава «пресс-службы» «вооруженных сил» «ДНР» Даниил Безсонов. Об этом в своем ... подробнее →

Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма

25.10.2019 17:42

Оккупанты придумали новую подлость для населения оккупированного РФ полуострова. Ставленники Кремля намерены делать поборы с населения, проживающего на курортах аннексированного Крыма. "Глава" ... подробнее →

В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО

25.10.2019 17:18

Утром 25 октября возле супермаркета «Восторг» на Клочковской прогремели выстрелы. Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав фото с места инцидента, передает from-ua . В ... подробнее →

В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения

25.10.2019 17:00

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было ... подробнее →

Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС

25.10.2019 16:41

Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ... подробнее →

Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко

25.10.2019 16:22

«Глава» ОРДО Денис Пушилин считает, что Киев якобы блокирует процесс разведения сил в Донбассе. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает donpress . Пушилин заявил, ... подробнее →

Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением

25.10.2019 15:58

На территории оккупированного Донбасса в ближайшее время не будут проведены никакие выборы. Для того чтобы процесс состоялся, необходимо обеспечить работу ЦИК на той территории и внести некие ... подробнее →

Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное

25.10.2019 15:40

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированного н.п. Молодежное обустраивают новые позиции в районе автодороги. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки

25.10.2019 15:22

Боевики сорвали разведения сил и средств на участке разведения в районе села Богдановка Донецкой области. Об этом говорится в заявлении СЦКК, распространенном в пятницу пресс-центром ООС, ... подробнее →

Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»

25.10.2019 15:01

Сегодня, 25 октября, на всех КПП «ДНР» очень большие очереди и медленный пропуск. Автомобильная очередь в Горловке — почти без движения, на «Александровке» (Каргил) ... подробнее →

Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос

25.10.2019 14:39

Приезд советника Владимира Путина и главного куратора РФ по "Л/ДНР" Владислава Суркова в оккупированный Донецк на серьезный разговор с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным говорит сразу о нескольких ... подробнее →

В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ

25.10.2019 14:20

На временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Маныч, в ночное время обнаружены внедорожник и микроавтобус,которые двигались в направлении границы с РФ. Вот что узнали ... подробнее →

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