Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"

25.10.2019 22:35

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова всячески участвовать в скорейшем решении ситуации на оккупированной части Донбасса. Об этом чиновник рассказал на брифинге с главой МИД ... подробнее →

В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать

25.10.2019 22:04

Водителей с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей, которые въезжают на территорию России на автомобилях с номерами «ЛДНР», ... подробнее →

Жириновский резко "отчитал" Путина за разговор с Зеленским - СМИ

25.10.2019 21:33

Президент Российской Федерации Владимир Путин неожиданно получил массу критики от одиозного депутата Госдумы Владимира Жириновского за переговоры по Донбассу с украинским лидером Владимиром ... подробнее →

Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля

25.10.2019 21:02

На временно оккупированных территориях Донецкой области в направлении из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково перемещаются грузовые железнодорожные составы с вагонами для угля. Вот что узнали ... подробнее →

Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone

25.10.2019 20:31

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая область) появился устойчивый сигнал Vodafone. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress . ... подробнее →

Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации

25.10.2019 20:00

Таинственные землетрясения продолжают разрушать оккупированную Макеевку. Жители напуганы и грозят главарям "ДНР" бунтом. Эксперты предупреждают, что все может обернуться катастрофой с массовыми ... подробнее →

Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу

25.10.2019 19:28

Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины ... подробнее →

Права переселенцев в Украине хотят расширить

25.10.2019 19:01

Права переселенцев должны быть расширены. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время общения с ... подробнее →

Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу

25.10.2019 18:29

Зеленский и его команда выдвинули Путину настолько жесткие условия по вопросу Донбасса, что тот был просто не готов к такому исходу событий. Именно по этой причине в Кремле приняли решение перенести ... подробнее →

Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»

25.10.2019 18:02

На должность заместителя «министра информации» в ОРДО назначен бывший глава «пресс-службы» «вооруженных сил» «ДНР» Даниил Безсонов. Об этом в своем ... подробнее →

Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма

25.10.2019 17:42

Оккупанты придумали новую подлость для населения оккупированного РФ полуострова. Ставленники Кремля намерены делать поборы с населения, проживающего на курортах аннексированного Крыма. "Глава" ... подробнее →

В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО

25.10.2019 17:18

Утром 25 октября возле супермаркета «Восторг» на Клочковской прогремели выстрелы. Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав фото с места инцидента, передает from-ua . В ... подробнее →

В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения

25.10.2019 17:00

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было ... подробнее →

Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС

25.10.2019 16:41

Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ... подробнее →

Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко

25.10.2019 16:22

«Глава» ОРДО Денис Пушилин считает, что Киев якобы блокирует процесс разведения сил в Донбассе. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает donpress . Пушилин заявил, ... подробнее →

Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением

25.10.2019 15:58

На территории оккупированного Донбасса в ближайшее время не будут проведены никакие выборы. Для того чтобы процесс состоялся, необходимо обеспечить работу ЦИК на той территории и внести некие ... подробнее →

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