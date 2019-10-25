На временно оккупированных территориях Донецкой области в направлении из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково перемещаются грузовые железнодорожные составы с вагонами для угля. Вот что узнали ... подробнее →

Президент Российской Федерации Владимир Путин неожиданно получил массу критики от одиозного депутата Госдумы Владимира Жириновского за переговоры по Донбассу с украинским лидером Владимиром ... подробнее →

Водителей с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей, которые въезжают на территорию России на автомобилях с номерами «ЛДНР», ... подробнее →

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова всячески участвовать в скорейшем решении ситуации на оккупированной части Донбасса. Об этом чиновник рассказал на брифинге с главой МИД ... подробнее →

Права переселенцев должны быть расширены. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время общения с ... подробнее →

Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины ... подробнее →

Таинственные землетрясения продолжают разрушать оккупированную Макеевку. Жители напуганы и грозят главарям "ДНР" бунтом. Эксперты предупреждают, что все может обернуться катастрофой с массовыми ... подробнее →

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая область) появился устойчивый сигнал Vodafone. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress . ... подробнее →