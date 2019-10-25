Помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков тайно прибыл в столицу "молодой республики". Поскольку о его приезде умалчивают, о целях визита практически ничего не известно. В ... подробнее →

Двое жителей ОРЛО подорвались на растяжке в зеленой зоне неподконтрольного Украине Луганска. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress . По их данным, инцидент ... подробнее →

Один из самых авторитетных немецких журналов Offen-Siv опубликовал материал, в котором указано, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Маныч, в ночное время обнаружены внедорожник и микроавтобус,которые двигались в направлении границы с РФ. Вот что узнали ... подробнее →

Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен. Об этом в Facebook сообщила ... подробнее →

Сегодня, 25 октября 2019 года, НБУ ввел в обращение банкноту в 1000 гривен . Об этом сообщает пресс-служба НБУ. По словам главы НБУ Якова Смолия, на банкноте присутствуют дополнительные ... подробнее →

28 октября, в понедельник, во всех регионах Украины прогнозируется резкое похолодание. В большинстве областей дневная температура снизится на рекордные 10 градусов, ближе к середине следующей ... подробнее →

Львов будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и юношеских зимних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время встречи с президентом ... подробнее →

НБУ ввел в оборот купюру в тысячу гривен 25.10.2019 11:30 Сегодня в Украине в наличном обращении появится банкнота нового номинала в тысячу гривен, сообщает Корреспондент.net . Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн. На ... подробнее →