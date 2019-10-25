В Украине резко сократилось промпроизводство 25.10.2019 09:20 В сентябре 2019 года промышленное производство сократилось на 1,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,3% (скорректированных) по сравнению с сентябрем 2018 года в то время, как ... подробнее →

Жебривский рассказал, как завершить войну на Донбассе 25.10.2019 09:02 Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил собственный «мирный план». В нем предусмотрена четкая последовательность конкретных шагов — в отличие от мало кому понятной «формулы ... подробнее →