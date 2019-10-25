«Пока не упал»: в сети указали на признак скорого разрушения Крымского моста

25.10.2019 09:37

В интернет-сети указал на необычное движение по Крымском мосту, соединяющему незаконно аннексированный украинский  Крым  с Россией . Как передает  replyua.net , об этом сказано в ... подробнее →

"Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана

25.10.2019 09:30

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", сообщает ТСН . Одним из главных сюрпризов ... подробнее →

В Украине резко сократилось промпроизводство

25.10.2019 09:20

В сентябре 2019 года промышленное производство сократилось на 1,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,3% (скорректированных) по сравнению с сентябрем 2018 года в то время, как ... подробнее →

Жебривский рассказал, как завершить войну на Донбассе

25.10.2019 09:02

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил собственный «мирный план». В нем предусмотрена четкая последовательность конкретных шагов — в отличие от мало кому понятной «формулы ... подробнее →

"Динамо" и "Александрия" сыграли очередные матчи в Лиге Европы

25.10.2019 08:50

В третьем туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" в Киеве не сумело обыграть датский "Копенгаген", а "Александрия" на выезде сыграла вничью с "Сент-Этьеном", сообщает Обозреватель . Поединок ... подробнее →

В «ДНР» проводят «повторную перепись»

25.10.2019 08:39

На временно оккупированных территориях Донецкой областиоккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было ... подробнее →

Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые

25.10.2019 08:20

В Луганской области пророссийские боевики, совершили очередной обстрел, под который попала сотрудники коммунального предприятия "Лугансквода".  Российско-террористические вооруженные группировки совершили очередной обстрел. В этот раз под ударом ... подробнее →

Гороскоп успеха на ноябрь: кого ожидает триумф

25.10.2019 08:03

Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака ... подробнее →

Обострение по всей линии фронта: сотрясаются Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Марьинка

25.10.2019 07:41

Фактически по всей линии фронта в Донецкой области сегодня, 24 октября, наблюдается серьезное обострение боевых действий. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их данным, бои на ... подробнее →

«Люди должны поверить стране и достать из-под подушки деньги», - Гончарук

25.10.2019 07:17

После заседания Кабинета министров Украины во время брифинга глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что согласно макроэкономическому прогнозу на 2020-2022 годы, который вмещает ... подробнее →

Макеевчане о загадочных землетрясениях: Это делают люди, нас подрывают из-под земли

25.10.2019 07:00

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая область) продолжают жаловаться на достаточно  сильные землетрясения , которые повторяются ежедневно. Об этом ... подробнее →

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