Приватбанк запустил новый вид услуг, который существенно облегчит клиентам банка финансовые процедуры. Новинка касается перевода денег, ее банк будет реализовывать с одним из мировых лидеров в ... подробнее →

Советская поэтесса умерла на 86-м году жизни. Карина Филиппова-Диодорова, автор песен Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона, советская поэтесса, театральный педагог и актриса умерла в возрасте 85 лет. ... подробнее →

На контрольно-пропускном пункте "Александровка", на оккупированной Донетчине, стало плохо женщине. Об этом сообщает т. н. "пресс-служба МЧС ДНР". Отмечается, что при пересечении пункта пропуска ... подробнее →

Блогеры ОРДО выдвигают 4 версии визита во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк советника президента России Владислава Суркова , который в ближайшее время посетит город. ... подробнее →

Потерь среди военных Объединенных сил нет. С начала субботы, 26 октября, российско-оккупационные войска осуществили обстрел населенных пунктов Новолуганское и Хутор Вольный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Как передает ... подробнее →

Езда без страховки в Украине запрещена и наказывается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения. Обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины Об ОСАГО (№ ... подробнее →

«Укрзалізниця» откорректировала график движения пассажирских поездов в связи с переходом 27 октября в 04:00 по киевскому времени на зимнее время. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. ... подробнее →

Клиенты «Ощадбанка», проживающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях, а также переселенцы снова стали получать странные сообщения якобы о блокировке их ... подробнее →