Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине

26.10.2019 22:42

Блогеры ОРДО выдвигают 4 версии  визита во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк советника президента России Владислава Суркова , который в ближайшее время посетит город. ... подробнее →

Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку

26.10.2019 22:19

На контрольно-пропускном пункте "Александровка", на оккупированной Донетчине, стало плохо женщине. Об этом сообщает т. н. "пресс-служба МЧС ДНР". Отмечается, что при пересечении пункта пропуска ... подробнее →

Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все

26.10.2019 22:00

Советская поэтесса умерла на 86-м году жизни. Карина Филиппова-Диодорова, автор песен Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона, советская поэтесса, театральный педагог и актриса умерла в возрасте 85 лет. ... подробнее →

ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев

26.10.2019 21:42

Приватбанк запустил новый вид услуг, который существенно облегчит клиентам банка финансовые процедуры. Новинка касается перевода денег, ее банк будет реализовывать с одним из мировых лидеров в ... подробнее →

Пенсионеров снова обманывают ложными сообщениями из «Ощадбанка»: инструкция по самозащите

26.10.2019 21:20

Клиенты «Ощадбанка», проживающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях, а также переселенцы снова стали получать странные сообщения якобы о блокировке их ... подробнее →

«Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время

26.10.2019 21:00

«Укрзалізниця» откорректировала график движения пассажирских поездов в связи с переходом 27 октября в 04:00 по киевскому времени на зимнее время. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. ... подробнее →

Авто без страховки в Украине: названы размеры штрафов для водителей

26.10.2019 20:41

Езда без страховки в Украине запрещена и наказывается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения. Обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины Об ОСАГО (№ ... подробнее →

Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный

26.10.2019 20:19

Потерь среди военных Объединенных сил нет. С начала субботы, 26 октября, российско-оккупационные войска осуществили обстрел населенных пунктов Новолуганское и Хутор Вольный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Как передает ... подробнее →

Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре

26.10.2019 20:00

Люди, родившиеся под покровительством 15 лунного созвездия Свати, с 22 октября по 4 ноября, в начале жизни бывают очень чувствительными, однако со временем превращаются в мощный и острый как бритва ... подробнее →

«Нужно организовать общенациональную забастовку»: Эксперт утверждает, что нынешний президент Украины пошел по пути своих предшественников

26.10.2019 19:39

Михаил Чаплыга заявил в интервью изданию Хвыля, что  Владимир Зеленский  пошел по пути своих предшественнико в. По словам политического эксперта, президента здесь можно сравнить с ... подробнее →

Россия способна устроить обострение на Донбассе: эксперт предупредил о сроках

26.10.2019 19:20

Российская Федерация может реализовать сценарий обострения ситуации на Донбассе, если начнется новая волна глобального кризиса, и во всех странах появится много проблем. Сейчас РФ настроена ... подробнее →

В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу

26.10.2019 19:03

Американские законодатели заслушают высокопоставленного чиновника Госдепартамента. В Палате представителей Конгресса США восстановят слушания свидетелей по делу об  импичменте президенту ... подробнее →

В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета

26.10.2019 18:40

Государственный бюджет Украины с 2020 года будет финансировать путешествия школьников. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Радио Свобода». «Это программа, мы ее так назвали, ... подробнее →

"Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами

26.10.2019 18:20

"Нормально" пообщались. В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состоятся разведение войск, согласованное в Минске. ... подробнее →

Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук

26.10.2019 18:03

Виктор Медведчук  заявил журналистам телеканала ZIK, что сегодня есть реальные основания для того, чтобы повысить минимальную пенсию и зарплату до 3,2 и 7,2 тысячи соответственно. Однако ... подробнее →

"Цену мира на Донбассе назначит Зеленский", - Казарин дал тревожный прогноз

26.10.2019 17:40

Несогласие с политикой команды президента Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе путем реализации противоречивых законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков "ЛДНР" может спровоцировать новый Майдан, поэтому вероятность ... подробнее →

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