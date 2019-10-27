Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы

27.10.2019 10:29

27 октября православная церковь почитает память Параскевы Сербской - христианской святой, прославившейся своим аскетизмом. У женщин есть возможность вымолить себе спутника жизни, пишут ... подробнее →

В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома

27.10.2019 10:08

В Алчевске (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Луганской области) возле жилого дома прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress . ... подробнее →

Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности

27.10.2019 09:49

В субботу, 26 октября, на Донбассе произошла резкая эскалация. За сутки была зафиксирована 21 попытка гибридной армии РФ прорвать линию обороны ВСУ с применением тяжелой артиллерии. Били оккупанты и ... подробнее →

Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия

27.10.2019 09:28

На Донбассе с начала текущих суток враг начал накалять обстановку, уже совершив три обстрела по состоянию на 7 часов утра. Об этом сообщает штаб Объединенных сил. Военные отмечают, что все ... подробнее →

«В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети

27.10.2019 09:10

Так называемые «ополченцы» угрожали убить директора Луганского авиаремонтного завода Алексея Оленкина, когда тот пытался помешать им резать на металлолом котельную предприятия. Об ... подробнее →

Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь

27.10.2019 08:51

С начала октября текущего года подразделения НВФ понесли значительные потери. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) Telegram-канале, передает donpress . Информация получена из ... подробнее →

Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск

27.10.2019 08:32

Президент Владимир Зеленский после двухдневного пребывания в Луганской области лично убедился в том, что большинство местного населения поддерживает идею разведения войск. Люди обеспокоены ... подробнее →

Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года

27.10.2019 08:09

Второй месяц осени подходит к концу. Впереди ноябрь, и советы женского гороскопа помогут каждому Знаку Зодиака перейти на новый рубеж и заручиться поддержкой планет-покровителей. Не бойтесь ... подробнее →

Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"

27.10.2019 07:49

27 октября обещает быть интересным на различные события. По словам Павла Глобы, для многих знаков Зодиака уготовано такое, что их приятно удивит. Для некоторых после этого выходного жизнь заиграет ... подробнее →

Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"

27.10.2019 07:28

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление касательно вопроса об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ... подробнее →

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