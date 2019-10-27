Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы27.10.2019 10:29
27 октября православная церковь почитает память Параскевы Сербской - христианской святой, прославившейся своим аскетизмом. У женщин есть возможность вымолить себе спутника жизни, пишут ... подробнее →
В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома27.10.2019 10:08
В Алчевске (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Луганской области) возле жилого дома прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress . ... подробнее →
Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности27.10.2019 09:49
В субботу, 26 октября, на Донбассе произошла резкая эскалация. За сутки была зафиксирована 21 попытка гибридной армии РФ прорвать линию обороны ВСУ с применением тяжелой артиллерии. Били оккупанты и ... подробнее →
Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия27.10.2019 09:28
На Донбассе с начала текущих суток враг начал накалять обстановку, уже совершив три обстрела по состоянию на 7 часов утра. Об этом сообщает штаб Объединенных сил. Военные отмечают, что все ... подробнее →
«В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети27.10.2019 09:10
Так называемые «ополченцы» угрожали убить директора Луганского авиаремонтного завода Алексея Оленкина, когда тот пытался помешать им резать на металлолом котельную предприятия. Об ... подробнее →
Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь27.10.2019 08:51
С начала октября текущего года подразделения НВФ понесли значительные потери. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) Telegram-канале, передает donpress . Информация получена из ... подробнее →
Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск27.10.2019 08:32
Президент Владимир Зеленский после двухдневного пребывания в Луганской области лично убедился в том, что большинство местного населения поддерживает идею разведения войск. Люди обеспокоены ... подробнее →
Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года27.10.2019 08:09
Второй месяц осени подходит к концу. Впереди ноябрь, и советы женского гороскопа помогут каждому Знаку Зодиака перейти на новый рубеж и заручиться поддержкой планет-покровителей. Не бойтесь ... подробнее →
Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"27.10.2019 07:49
27 октября обещает быть интересным на различные события. По словам Павла Глобы, для многих знаков Зодиака уготовано такое, что их приятно удивит. Для некоторых после этого выходного жизнь заиграет ... подробнее →
Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"27.10.2019 07:28
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление касательно вопроса об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ... подробнее →
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы10:29
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года08:09
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"07:49
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"07:28
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения