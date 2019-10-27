Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия 27.10.2019 09:28 На Донбассе с начала текущих суток враг начал накалять обстановку, уже совершив три обстрела по состоянию на 7 часов утра. Об этом сообщает штаб Объединенных сил. Военные отмечают, что все ... подробнее →