Сильные туманы, которые накрыли всю территорию Украины, стали поводом для слухов о повышении уровня загрязнения воздуха. Блогер Максим Копачевский опубликовал на своем YouTube-канале видеоопрос ... подробнее →

Во временно оккупированном Алчевске радом с многоэтажным жилым домом взорвали гранату. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном Алчевске накануне, 26 ... подробнее →

Несмотря на то, что ноябрь принято считать холодным месяцем, в этот раз он будет теплым. Погода порадует погожестью, хотя периодически мы будет наблюдать осадки. О похолодании можно пока не думать. ... подробнее →

На блокпосту «ДНР» «Александровка» (Каргил) усилили проверку граждан всех возрастов. Причина — новое начальство. Об этом жители ОРДО сообщают в соцсетях, передает ... подробнее →

Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР" 27.10.2019 20:27 В Донецке оккупанты подвели первые итоги переписи населения. Они заявили о 40% пустующих квартир переселенцев и беженцев и грозятся "принять на баланс" недвижимость - "отжать". Есть несколько причин, ... подробнее →