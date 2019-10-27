На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети27.10.2019 22:32
На блокпосту «ДНР» «Александровка» (Каргил) усилили проверку граждан всех возрастов. Причина — новое начальство. Об этом жители ОРДО сообщают в соцсетях, передает ... подробнее →
Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать27.10.2019 22:01
Несмотря на то, что ноябрь принято считать холодным месяцем, в этот раз он будет теплым. Погода порадует погожестью, хотя периодически мы будет наблюдать осадки. О похолодании можно пока не думать. ... подробнее →
В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату27.10.2019 21:29
Во временно оккупированном Алчевске радом с многоэтажным жилым домом взорвали гранату. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном Алчевске накануне, 26 ... подробнее →
Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО27.10.2019 20:58
Сильные туманы, которые накрыли всю территорию Украины, стали поводом для слухов о повышении уровня загрязнения воздуха. Блогер Максим Копачевский опубликовал на своем YouTube-канале видеоопрос ... подробнее →
Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"27.10.2019 20:27
В Донецке оккупанты подвели первые итоги переписи населения. Они заявили о 40% пустующих квартир переселенцев и беженцев и грозятся "принять на баланс" недвижимость - "отжать". Есть несколько причин, ... подробнее →
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года27.10.2019 19:56
Вот и подошел к концу второй месяц осени. Теперь от зимы нас отделяет только ноябрь. Василиса Володина расскажет, что ожидает Знаки Зодиака в конце октября и в начале ноября, а также даст ... подробнее →
Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков27.10.2019 19:25
На временно оккупированные территории Донбасса с территории РФ через КПП «Донецк» на границе с РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков. Вот что узнали « ... подробнее →
Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе27.10.2019 18:54
Подразделения НВФ, в субботу 26 октября, обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"27.10.2019 18:23
Бывший узник Кремля крымский режиссер Олег Сенцов прокомментировал нашумевший разговор президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами АТО в селе Золотое-4. Отреагировал на скандальную ... подробнее →
Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь27.10.2019 17:52
Согласитесь, во время застолий сложно обойтись без употребления спиртных напитков. Причинами быстрого опьянения и тяжелого похмельного синдрома может быть не только количество и качество выпитого ... подробнее →
С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»27.10.2019 17:31
Жители временно оккупированных территорий выстаивают многочасовые очереди на блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Так, с блокпоста боевиков «ДНР» ... подробнее →
Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе27.10.2019 17:12
Неудачная попытка президента Украины Владимира Зеленского уговорить добровольцев сложить оружие и покинуть зону военного конфликта, продемонстрировала «нулевую готовность» Киева к ... подробнее →
В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий27.10.2019 16:53
В Донецкой области на временно оккупированной территории местные жители начали паниковать из-за того, что так называемые «власти» террористической «ДНР» начали задерживать ... подробнее →
В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»27.10.2019 16:29
Вчера во временно оккупированном Донецке горело здание гипермаркета «Ашан». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 26 октября 2019 года, в дневное время, около ... подробнее →
МИД РФ отреагировал на заявление Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»27.10.2019 16:09
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об уникальном опыте 5-летней войны с Россией. Об этом Захарова написала в ... подробнее →
В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону27.10.2019 15:51
В Киев прибыла делегация Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая изучит внедрение в Украине закон о функционировании украинского языка, сообщает пресс-служба ... подробнее →
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- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
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- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»16:29
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать22:01
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
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