На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети

27.10.2019 22:32

На блокпосту «ДНР» «Александровка» (Каргил) усилили проверку граждан всех возрастов. Причина — новое начальство. Об этом жители ОРДО сообщают в соцсетях, передает ... подробнее →

Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать

27.10.2019 22:01

Несмотря на то, что ноябрь принято считать холодным месяцем, в этот раз он будет теплым. Погода порадует погожестью, хотя периодически мы будет наблюдать осадки. О похолодании можно пока не думать. ... подробнее →

В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату

27.10.2019 21:29

Во временно оккупированном Алчевске радом с многоэтажным жилым домом взорвали гранату. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном Алчевске накануне, 26 ... подробнее →

Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО

27.10.2019 20:58

Сильные туманы, которые накрыли всю территорию Украины, стали поводом для слухов о повышении уровня загрязнения воздуха. Блогер Максим Копачевский опубликовал на своем YouTube-канале видеоопрос ... подробнее →

Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"

27.10.2019 20:27

В Донецке оккупанты подвели первые итоги переписи населения. Они заявили о 40% пустующих квартир переселенцев и беженцев и грозятся "принять на баланс" недвижимость - "отжать". Есть несколько причин, ... подробнее →

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года

27.10.2019 19:56

Вот и подошел к концу второй месяц осени. Теперь от зимы нас отделяет только ноябрь. Василиса Володина расскажет, что ожидает Знаки Зодиака в конце октября и в начале ноября, а также даст ... подробнее →

Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков

27.10.2019 19:25

На временно оккупированные территории Донбасса с территории РФ через КПП «Донецк» на границе с РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков. Вот что узнали « ... подробнее →

Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе

27.10.2019 18:54

Подразделения НВФ, в субботу 26 октября, обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"

27.10.2019 18:23

Бывший узник Кремля крымский режиссер Олег Сенцов прокомментировал нашумевший разговор президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами АТО в селе Золотое-4. Отреагировал на скандальную ... подробнее →

Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь

27.10.2019 17:52

Согласитесь, во время застолий сложно обойтись без употребления спиртных напитков. Причинами быстрого опьянения и тяжелого похмельного синдрома может быть не только количество и качество выпитого ... подробнее →

С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»

27.10.2019 17:31

Жители временно оккупированных территорий выстаивают многочасовые очереди на блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Так, с блокпоста боевиков «ДНР» ... подробнее →

Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе

27.10.2019 17:12

Неудачная попытка президента Украины Владимира Зеленского уговорить добровольцев сложить оружие и покинуть зону военного конфликта, продемонстрировала «нулевую готовность» Киева к ... подробнее →

В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий

27.10.2019 16:53

В Донецкой области на временно оккупированной территории местные жители начали паниковать из-за того, что так называемые «власти» террористической «ДНР» начали задерживать ... подробнее →

В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»

27.10.2019 16:29

Вчера во временно оккупированном Донецке горело здание гипермаркета «Ашан». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 26 октября 2019 года, в дневное время, около ... подробнее →

МИД РФ отреагировал на заявление Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»

27.10.2019 16:09

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об уникальном опыте 5-летней войны с Россией. Об этом Захарова написала в ... подробнее →

В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону

27.10.2019 15:51

В Киев прибыла делегация Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая изучит внедрение в Украине закон о функционировании украинского языка, сообщает пресс-служба ... подробнее →

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