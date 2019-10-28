Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области

28.10.2019 09:04

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ященко Анну с должности главы Великоновоселковской РГА в Донецкой области. Соответствующее распоряжение № 354 / опубликовано 25 октября на ... подробнее →

Зеленский выдвинул серьезные условия Коломойскому и Ахметову, подробности

28.10.2019 08:48

Президент Украины  Владимир Зеленский  сделал заявление об Игоре Коломойском Зеленский отметил, что во время выборов не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не ... подробнее →

«Александрия» прервала победную серию «Шахтера»

28.10.2019 08:40

«Шахтер» в домашнем матче 12-го тура УПЛ дома не смог обыграть «Александрию», сообщает XSPORT.ua . Героем матча стал вратарь гостей Юрий Панькив. В первом тайме он трижды спас ... подробнее →

Главные секреты адаптации к переходу на зимнее время

28.10.2019 08:30

Подготовиться лучше заранее. В 2019 году в Украине переходят на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября в 04.00 – стрелки часов переведут на час назад. Врачи дали советы, как адаптироваться ... подробнее →

«Батл в Золотом»: Обнародовано полное видео разговора Зеленского с добровольцами

28.10.2019 08:15

Изначально гарант Конституции Украины  Владимир Зеленский  общались о ситуации на Донбассе с участниками акции «Нет - капитуляции», причем в достаточно конструктивном стиле, но ... подробнее →

«Нафтогаз» с 1 ноября значительно поднимет цены на газ

28.10.2019 08:01

С 1 ноября в Украине вырастут цены на природный газ. для промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК « Нафтогаз Украины « ... подробнее →

Названы эффективные способы защититься от смога

28.10.2019 07:45

Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев. В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать «белый смог», который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким ... подробнее →

В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат

28.10.2019 07:30

Так, в Верховной Раде при рассмотрении проекта закона о государственном бюджете на следующий год предложили изменить сумму выплат при рождении ребенка. На данный момент сумма составляет 40 тысяч ... подробнее →

«Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы

28.10.2019 07:15

На протяжении сегодняшних суток, 27 октября на территории Донбасса незаконные вооруженные формирования боевиков «ЛДНР» семь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. ... подробнее →

Показано c 1 по 9 (из 9 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх