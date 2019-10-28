«Шахтер» в домашнем матче 12-го тура УПЛ дома не смог обыграть «Александрию», сообщает XSPORT.ua . Героем матча стал вратарь гостей Юрий Панькив. В первом тайме он трижды спас ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об Игоре Коломойском Зеленский отметил, что во время выборов не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ященко Анну с должности главы Великоновоселковской РГА в Донецкой области. Соответствующее распоряжение № 354 / опубликовано 25 октября на ... подробнее →

В парламенте был принят закон "О верификации госвыплат" 17 октября нынешнего года. Это значит, что граждане Украины, которые получают любую помощь от государства, подвергнутся проверке. После ... подробнее →

Главные секреты адаптации к переходу на зимнее время 28.10.2019 08:30 Подготовиться лучше заранее. В 2019 году в Украине переходят на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября в 04.00 – стрелки часов переведут на час назад. Врачи дали советы, как адаптироваться ... подробнее →