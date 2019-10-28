В Украине многие могут лишиться субсидий и другой помощи: грядут проверки28.10.2019 09:18
В парламенте был принят закон "О верификации госвыплат" 17 октября нынешнего года. Это значит, что граждане Украины, которые получают любую помощь от государства, подвергнутся проверке. После ... подробнее →
Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области28.10.2019 09:04
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ященко Анну с должности главы Великоновоселковской РГА в Донецкой области. Соответствующее распоряжение № 354 / опубликовано 25 октября на ... подробнее →
Зеленский выдвинул серьезные условия Коломойскому и Ахметову, подробности28.10.2019 08:48
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об Игоре Коломойском Зеленский отметил, что во время выборов не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не ... подробнее →
«Александрия» прервала победную серию «Шахтера»28.10.2019 08:40
«Шахтер» в домашнем матче 12-го тура УПЛ дома не смог обыграть «Александрию», сообщает XSPORT.ua . Героем матча стал вратарь гостей Юрий Панькив. В первом тайме он трижды спас ... подробнее →
Главные секреты адаптации к переходу на зимнее время28.10.2019 08:30
Подготовиться лучше заранее. В 2019 году в Украине переходят на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября в 04.00 – стрелки часов переведут на час назад. Врачи дали советы, как адаптироваться ... подробнее →
«Батл в Золотом»: Обнародовано полное видео разговора Зеленского с добровольцами28.10.2019 08:15
Изначально гарант Конституции Украины Владимир Зеленский общались о ситуации на Донбассе с участниками акции «Нет - капитуляции», причем в достаточно конструктивном стиле, но ... подробнее →
«Нафтогаз» с 1 ноября значительно поднимет цены на газ28.10.2019 08:01
С 1 ноября в Украине вырастут цены на природный газ. для промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК « Нафтогаз Украины « ... подробнее →
Названы эффективные способы защититься от смога28.10.2019 07:45
Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев. В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать «белый смог», который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким ... подробнее →
В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат28.10.2019 07:30
Так, в Верховной Раде при рассмотрении проекта закона о государственном бюджете на следующий год предложили изменить сумму выплат при рождении ребенка. На данный момент сумма составляет 40 тысяч ... подробнее →
«Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы28.10.2019 07:15
На протяжении сегодняшних суток, 27 октября на территории Донбасса незаконные вооруженные формирования боевиков «ЛДНР» семь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. ... подробнее →
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"18:23
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Украине многие могут лишиться субсидий и другой помощи: грядут проверки09:18
- Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области09:04
- Зеленский выдвинул серьезные условия Коломойскому и Ахметову, подробности08:48
- «Александрия» прервала победную серию «Шахтера»08:40
- Главные секреты адаптации к переходу на зимнее время08:30
- «Батл в Золотом»: Обнародовано полное видео разговора Зеленского с добровольцами08:15
- «Нафтогаз» с 1 ноября значительно поднимет цены на газ08:01
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат07:30
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации