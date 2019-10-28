Вадим Троян объяснил на своей странице в «Фейсбук», какие задачи будут выполнять сотрудники Национальной полиции, прибывшие в населенный пункт Золотое-4. По словам замглавы Нацполиции, ... подробнее →

У президента РФ Владимира Путина выдвинули новые требования для проведения встречи с Владимиром Зеленским Новые условия России озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ... подробнее →

Жители украины смогут самостоятельно приобретать номерные знаки на свое авто. Об этом сообщает Гончарук, замминистра иностранных дел. Для этого Верховная Рада примет изменения в законодательство. Так, подразумевается, что человек после получения ... подробнее →

Это частый симптом. Зевота — непроизвольный рефлекс, во время которого широко раскрывается рот и происходит глубокий вдох. Это самое обычное физиологическое явление позволяет охладить мозг, помогает сконцентрироваться и ... подробнее →

В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе 28.10.2019 20:40 В «серой зоне» Донбасса после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, в которых будут находиться украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил ... подробнее →

«Играют в темную»: Ветеран АТО рассказал о новом витке информационной войны РФ в Украине 28.10.2019 20:23 На сегодняшний день идет масштабная информационная операция против Украины, так как за последние две недели число фейков РФ, затрагивающих действия украинской власти, возросло до уровня 2014 года. Об этом в эфире ObozTV заявил военный и ... подробнее →