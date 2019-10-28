Заболевания, симптомом которых является частая зевота

28.10.2019 22:28

Это частый симптом. Зевота — непроизвольный рефлекс, во время которого широко раскрывается рот и происходит глубокий вдох. Это самое обычное физиологическое явление позволяет охладить мозг, помогает сконцентрироваться и ... подробнее →

Украинцы смогут самостоятельно покупать номерной знак на свой автомобиль

28.10.2019 22:12

Жители украины смогут самостоятельно приобретать номерные знаки на свое авто. Об этом сообщает Гончарук, замминистра иностранных дел. Для этого Верховная Рада примет изменения в законодательство. Так, подразумевается, что человек после получения ... подробнее →

У Путина выставили новые условия Зеленскому, встреча под вопросом: все подробности

28.10.2019 21:43

У президента РФ  Владимира Путина  выдвинули новые требования для проведения встречи с Владимиром Зеленским Новые условия России озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ... подробнее →

«Выселять никого не будут»: Троян объяснил задачи Нацполиции в Золотом-4

28.10.2019 21:30

Вадим Троян объяснил на своей странице в «Фейсбук», какие задачи будут выполнять сотрудники Национальной полиции, прибывшие в населенный пункт Золотое-4. По словам замглавы Нацполиции, ... подробнее →

«Газпром» заявил о готовности Украины к транзиту газа

28.10.2019 21:15

Российская энергетическая компания «Газпром» готова к обсуждению технического соглашения по транзиту газа с оператором газотранспортной системы Украины. Об этом сообщают российские СМИ. ... подробнее →

В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе

28.10.2019 20:40

В «серой зоне» Донбасса после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, в которых будут находиться украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил ... подробнее →

«Играют в темную»: Ветеран АТО рассказал о новом витке информационной войны РФ в Украине

28.10.2019 20:23

На сегодняшний день идет масштабная информационная операция против Украины, так как за последние две недели число фейков РФ, затрагивающих действия украинской власти, возросло до уровня 2014 года. Об этом в эфире  ObozTV  заявил военный и ... подробнее →

Меркель и Путин обговорили момент транзита газа через Украину

28.10.2019 20:11

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 28 октября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС ... подробнее →

Скоро Украина останется без молока и говядины: Эксперт предупредила о катастрофе

28.10.2019 19:49

Вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк заявила, что примерно через 6 месяцев молочная отрасль прекратит свою деятельность в Украине, и восстановить производство молочной ... подробнее →

Приватизация в Украине: Зеленский подписал важный указ, подробности

28.10.2019 19:30

Владимир Зеленский  подписал ЗУ, последующая доработка которого должна состояться на протяжении последующих трех месяцев Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка ... подробнее →

В Украину придут дожди с похолоданием

28.10.2019 19:15

В ближайшую (текущую) неделю в Украине ожидается холодная погода, местами пройдут небольшие дожди, сообщает  Интерфакс  со ссылкой на Укргидрометцентр. "Ближайшую неделю в Украине ... подробнее →

Лидер «Нацкорпуса» Билецкий поставил президенту ультиматум

28.10.2019 18:38

В «Национальном корпусе» считают, что президент «сдает» территорию Донбасса и призывают его не делать этого. «Если вы решите эти угрозы выполнить и выбросить ... подробнее →

У Зеленского сообщили об удешевлении электроэнергии на 14%

28.10.2019 18:21

В Украине снизилась  стоимость электрической энергии  для школ, больниц, детских садов, университетов, военных частей, бизнеса, водоканалов и других учреждений. Как передает  ... подробнее →

«Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина

28.10.2019 18:05

Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский в своем Телеграмм-канале рассказал об новом падении рейтинга главаря ОРДО Дениса Пушилина. По его словам, Пушилина никто не воспринимает, как ... подробнее →

У Зеленского рассказали подробности встречи Президента с руководством НАБУ

28.10.2019 17:52

Президент Владимир Зеленский на встрече с руководством и коллективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявил об их поддержке в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает  РБК . Зеленский на ... подробнее →

В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе

28.10.2019 17:18

Пользователи сети обсуждают название магазина, который открылся на территории оккупированного Донецка. Так, в сети появилось фото магазина с названием "Мясной Ильич". Его опубликовал в своем ... подробнее →

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