Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области 28.10.2019 09:04 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ященко Анну с должности главы Великоновоселковской РГА в Донецкой области. Соответствующее распоряжение № 354 / опубликовано 25 октября на ... подробнее →

Зеленский выдвинул серьезные условия Коломойскому и Ахметову, подробности 28.10.2019 08:48 Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об Игоре Коломойском Зеленский отметил, что во время выборов не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не ... подробнее →

«Александрия» прервала победную серию «Шахтера» 28.10.2019 08:40 «Шахтер» в домашнем матче 12-го тура УПЛ дома не смог обыграть «Александрию», сообщает XSPORT.ua . Героем матча стал вратарь гостей Юрий Панькив. В первом тайме он трижды спас ... подробнее →