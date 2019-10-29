Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе29.10.2019 22:35
Вооруженные силы Украины начали процесс отвода сил в районе Золотого в рамках зеркального разведения войск на временно оккупированном Донбассе, который был согласован с пророссийскими боевиками ... подробнее →
В Чернобыле лошади Пржевальского превратились в "моделей": жуткая доверчивость29.10.2019 22:04
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского. Они спокойно разгуливали по просеке и зарослям и не боялись фотографа. Уникальные фото из зоны ... подробнее →
На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"29.10.2019 21:32
В рядах боевиков на Донбассе очередная потеря. В соцсетях сообщают о гибели 23-летнего Богдана Кучерука по прозвищу "Бодя". Как пишет в Twitter пользователь Necro Mancer, обстоятельства смерти ... подробнее →
Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу29.10.2019 21:04
Жителя Краматорска, который совершил почти 47 тысяч безосновательных звонков на номер «103», поместили в психиатрическую больницу. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба ... подробнее →
На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт29.10.2019 20:36
Известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский сообщил о готовности принять участие в восстановлении Донбасса, и инвестировать в строительство нового аэропорта ... подробнее →
Появился полный лунный календарь на ноябрь29.10.2019 20:07
В ноябре 2019 года 30 дней. В первую половину лунного месяца крайне важно обращать внимание на детали. Есть большой шанс, что ваша жизнь изменится к лучшему. Делайте все возможное для достижения цели ... подробнее →
Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом29.10.2019 19:40
Процесс разведения войск возле Золотого Луганской области продлится 3 дня. Об этом заявили в штабе ООС. Так, в штабе отметили: «В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение ... подробнее →
"Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"29.10.2019 19:08
Нардеп от президентской партии Юрий Камельчук оказался в эпицентре грандиозного скандала из-за своей публикации в Сети по разведению сил в Золотом. Политик написал пост на своей странице в ... подробнее →
Возвращение Приватбанка Коломойскому: Зеленский поставил точку29.10.2019 18:31
Сегодня, 29 октября, выступая на форуме RE: think. Invest in Ukraine, президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление относительно возвращения государственных банков бывшим собственникам. ... подробнее →
Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского29.10.2019 17:59
Город Золотое Луганской области был обстрелян вскоре после визита Владимира Зеленского. О происшествии рассказал замгендиректора ATR, журналист Айдер Муджабаев в Facebook, передает РБК-Украина . ... подробнее →
Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом29.10.2019 17:41
Штаб Операции Объединенных сил официально подтвердил начало разведения войск у поселка Золотое Луганской области. Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook, передает donpress . Как ... подробнее →
Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе29.10.2019 17:18
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств на Донбассе, пишут российские СМИ. "Хорошая новость. На участке в Золотом стороны ... подробнее →
Выброс радиации в Киеве - созвано срочное совещание29.10.2019 17:00
Вчера, 28 октября, в Киеве на проспекте Науки был зафиксирован выброс радиации. Уже сегодня, 29 октября, было созвано совещание относительно решения данной проблемы на территории столицы. ... подробнее →
Не приехали к чиновнику и поплатились: как на скорой фильтруют вызовы29.10.2019 16:40
Правительство утвердило стандарты доступности к публичным услугам, среди которых и время, отведенное на прибытие бригады скорой помощи: в городе — 10 минут, за его пределами — 20 минут. ... подробнее →
В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений29.10.2019 16:22
Во временно оккупированных Донецке, Макеевке и других населенных пунктах растет количество тяжких уголовных преступлений. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Так, в Буденовском ... подробнее →
Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке29.10.2019 16:01
Члены НВФ «ДНР» открыл огонь из автомата, пытаясь остановить гражданский автомобиль на блокпосте в Старомихайловке в 15 километрах от неподконтрольного Украине Донецка. Об этом ... подробнее →
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