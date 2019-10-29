Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты 29.10.2019 11:38 В 2020 году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии, сообщает « donpress ». По данным издания, украинским Кабмином запланированы три этапа повышения этих ... подробнее →

В игре Call of Duty появился Донецк 29.10.2019 11:30 В компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября, появилась локация Donetsk Downtown с центром Донецка, сообщает НВ . Отмечается, что наименование команд не будут ... подробнее →