В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом29.10.2019 12:30
Министр иностранных дел Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области, сообщает Корреспондент.net . "Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, ... подробнее →
Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики29.10.2019 12:20
В захваченном Донецке шахтерам отказываются платить долги по зарплатам за два года, переводя стрелки на украинские предприятия, несмотря на то что местные боевики "отжали" все шахты еще в 2017 году. ... подробнее →
В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях»29.10.2019 11:59
В Украине могут утвердить новую формулу для растаможки "евроблях". Сейчас готовится законопроект, согласно которому налоги за легализацию авто на иностранных номерах в целом будут составлять 35% от ... подробнее →
Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты29.10.2019 11:38
В 2020 году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии, сообщает « donpress ». По данным издания, украинским Кабмином запланированы три этапа повышения этих ... подробнее →
В игре Call of Duty появился Донецк29.10.2019 11:30
В компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября, появилась локация Donetsk Downtown с центром Донецка, сообщает НВ . Отмечается, что наименование команд не будут ... подробнее →
Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу29.10.2019 11:18
Скандальная поездка президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, где он на повышенных тонах пообщался с добровольцами ВСУ и ветеранами АТО, была не единственной, так как состоялась еще одна ... подробнее →
«Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом29.10.2019 11:02
Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий говорит, что добровольцы, которые живут в прифронтовом поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие. Об этом он сообщил в комментарии Украинской ... подробнее →
Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО29.10.2019 10:40
Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что новая модель «функционирования экономики ДНР должна включить мощную экспортную составляющую». Об этом он сообщил на открытии «Донецкого ... подробнее →
Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем29.10.2019 10:19
Пресс-центр Операции Объединенных сил обнародовал утреннюю сводку с передовой на Донбассе, где гибридная армия Российской Федерации активно и ежедневно нарушает перемирие, срывая перспективы ... подробнее →
Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)29.10.2019 10:00
Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA . В первом туре группового раунда первая ракетка Украины в двух сетах обыграла лучшую ... подробнее →
Правительство выделило дополнительные средства на доступное жилье для ВПЛ29.10.2019 09:52
Кабинет Министров выделио 300 млн гривен на доступное жилье для внутренне перемещенных лиц и семей участников АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает donpress . ... подробнее →
Знаки Зодиака, которые лучше всех целуются29.10.2019 09:31
Поцелуи, несомненно, могут улучшить настроение каждого. Для партнеров важно, чтобы химия и поцелуи были страстными и продолжительными. Это показывает, что вы действительно совместимы на интимном ... подробнее →
«Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»29.10.2019 09:12
В неподконтрольном Украине Донецке дорисовали мурал в честь убитого главаря НВФ «Спарта» Арсена Павлова «Моторолы». Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в ... подробнее →
Россия на пороге создания "универсальных солдат": геном человека изменят29.10.2019 08:48
Российские ученые заявили о готовности редактировать человеческий геном. Первая операция по вмешательству в генетический код человека состоится уже в ближайшее время. Российские ученые заявили ... подробнее →
Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту29.10.2019 08:29
Создавать комфортную атмосферу для засыпания – важный аспект, но к этому можно добавить несколько методов, чтобы усилить эффект. 4-7-8 Данный способ заставляет мозг сосредоточиться на ... подробнее →
Пасечник рассказал, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ29.10.2019 08:10
По состоянию на конец октября более 30 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Луганской области получили паспорта РФ. Об этом сообщил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, передает ... подробнее →
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