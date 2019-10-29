В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях» 29.10.2019 11:59 В Украине могут утвердить новую формулу для растаможки "евроблях". Сейчас готовится законопроект, согласно которому налоги за легализацию авто на иностранных номерах в целом будут составлять 35% от ... подробнее →

Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты 29.10.2019 11:38 В 2020 году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии, сообщает « donpress ». По данным издания, украинским Кабмином запланированы три этапа повышения этих ... подробнее →