Жителя Краматорска, который совершил почти 47 тысяч безосновательных звонков на номер «103», поместили в психиатрическую больницу. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба ... подробнее →

В рядах боевиков на Донбассе очередная потеря. В соцсетях сообщают о гибели 23-летнего Богдана Кучерука по прозвищу "Бодя". Как пишет в Twitter пользователь Necro Mancer, обстоятельства смерти ... подробнее →

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского. Они спокойно разгуливали по просеке и зарослям и не боялись фотографа. Уникальные фото из зоны ... подробнее →

Вооруженные силы Украины начали процесс отвода сил в районе Золотого в рамках зеркального разведения войск на временно оккупированном Донбассе, который был согласован с пророссийскими боевиками ... подробнее →