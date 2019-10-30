Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ

30.10.2019 18:57

Ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение ВСУ. В данный момент продолжаются испытания ракет «Ольха-М» и комплекса «Нептун», ракеты для которого уже ... подробнее →

В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать

30.10.2019 18:40

Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook. Теперь если гражданин ... подробнее →

Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике

30.10.2019 18:20

Представители временно неподконтрольных Украине Ясиноватой и Донецка начали массово сообщать об активизации боевых действий в окрестностях городов, о чем информирует  replyua.net  со ... подробнее →

«Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс

30.10.2019 18:02

Президенту Владимиру Зеленскому нужно уделить больше времени теме  Крыма   Как передает  Politeka.net , об этом сообщил на своей страничке в Facebook блогер и журналист Айдер ... подробнее →

В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»

30.10.2019 17:47

Главари ОРДО заявили, что планируют открытие двух новых заводов — Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так называемый ... подробнее →

Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео

30.10.2019 17:30

В Верховной Раде произошла первая потасовка, едва не переросшая в драку: депутат "Оппозиционной платформы" Николай Скорик бросился с разбирательствами к коллеге из "Слуги народа" Николаю Тищенко в ... подробнее →

Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»

30.10.2019 17:15

В ОРДО начнутся «плановые учения» подразделений так называемых «МЧС, Народной милиции и МВД». Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, ... подробнее →

Переяслава-Хмельницкого больше нет: что произошло, подробности

30.10.2019 17:00

Верховная Рада  приняла решение, согласно которому город Переяслав-Хмельницкий исчезнет с карты Украины Как передает  Politeka.net , в среду, 30 октября, за переименование ... подробнее →

Обяжут получить лицензию: рынок такси в ближайшем времени будет легализирован

30.10.2019 16:41

В Верховной Раде заговорили о налогообложении в сфере такси. Так, правительство решило всерьез заняться этим вопросам. Налоги на рынке такси существенно наполнят госбюджет. Дмитрий Михайленко, ... подробнее →

«По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ

30.10.2019 16:18

В одном из сообществ в соцсети опубликовано срочное сообщение от «военкора ДНР» Сергея Макаренко в котором тот сообщает, что «подразделения армии и МЧС ДНР подняты по ... подробнее →

Европа и Россия загнали Украину в угол, есть два варианта: «либо зависимость, либо…»

30.10.2019 16:05

Европейский союз и Российская Федерация загнали Украину в угол на  газовых переговорах Как передает  Politeka.net , об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников на своей ... подробнее →

Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-4

30.10.2019 15:45

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ... подробнее →

В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения

30.10.2019 15:30

На Донбассе в зоне проведения ООС объявлен режим «желтый». Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, на период действия этого режима пребывание и перемещение граждан ... подробнее →

Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление

30.10.2019 15:15

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, который ранее высказался относительно возможности нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной, прокомментировал вопрос о сроках проведения ... подробнее →

Гороскоп удачи на 30 октября: кто любимчик сегодняшнего дня

30.10.2019 15:00

Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 30 октября, пишут  ... подробнее →

На Украину движется исландский антициклон

30.10.2019 14:40

Осень вряд ли порадует нас еще теплыми деньками, ведь территорию Украины ожидают похолодания. Сейчас к нам активно движется антициклон, который находится под Исландией. Температура на градусниках ... подробнее →

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