Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ30.10.2019 18:57
Ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение ВСУ. В данный момент продолжаются испытания ракет «Ольха-М» и комплекса «Нептун», ракеты для которого уже ... подробнее →
В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать30.10.2019 18:40
Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook. Теперь если гражданин ... подробнее →
Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике30.10.2019 18:20
Представители временно неподконтрольных Украине Ясиноватой и Донецка начали массово сообщать об активизации боевых действий в окрестностях городов, о чем информирует replyua.net со ... подробнее →
«Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс30.10.2019 18:02
Президенту Владимиру Зеленскому нужно уделить больше времени теме Крыма Как передает Politeka.net , об этом сообщил на своей страничке в Facebook блогер и журналист Айдер ... подробнее →
В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»30.10.2019 17:47
Главари ОРДО заявили, что планируют открытие двух новых заводов — Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так называемый ... подробнее →
Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео30.10.2019 17:30
В Верховной Раде произошла первая потасовка, едва не переросшая в драку: депутат "Оппозиционной платформы" Николай Скорик бросился с разбирательствами к коллеге из "Слуги народа" Николаю Тищенко в ... подробнее →
Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»30.10.2019 17:15
В ОРДО начнутся «плановые учения» подразделений так называемых «МЧС, Народной милиции и МВД». Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, ... подробнее →
Переяслава-Хмельницкого больше нет: что произошло, подробности30.10.2019 17:00
Верховная Рада приняла решение, согласно которому город Переяслав-Хмельницкий исчезнет с карты Украины Как передает Politeka.net , в среду, 30 октября, за переименование ... подробнее →
Обяжут получить лицензию: рынок такси в ближайшем времени будет легализирован30.10.2019 16:41
В Верховной Раде заговорили о налогообложении в сфере такси. Так, правительство решило всерьез заняться этим вопросам. Налоги на рынке такси существенно наполнят госбюджет. Дмитрий Михайленко, ... подробнее →
«По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ30.10.2019 16:18
В одном из сообществ в соцсети опубликовано срочное сообщение от «военкора ДНР» Сергея Макаренко в котором тот сообщает, что «подразделения армии и МЧС ДНР подняты по ... подробнее →
Европа и Россия загнали Украину в угол, есть два варианта: «либо зависимость, либо…»30.10.2019 16:05
Европейский союз и Российская Федерация загнали Украину в угол на газовых переговорах Как передает Politeka.net , об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников на своей ... подробнее →
Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-430.10.2019 15:45
В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ... подробнее →
В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения30.10.2019 15:30
На Донбассе в зоне проведения ООС объявлен режим «желтый». Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, на период действия этого режима пребывание и перемещение граждан ... подробнее →
Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление30.10.2019 15:15
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, который ранее высказался относительно возможности нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной, прокомментировал вопрос о сроках проведения ... подробнее →
Гороскоп удачи на 30 октября: кто любимчик сегодняшнего дня30.10.2019 15:00
Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 30 октября, пишут ... подробнее →
На Украину движется исландский антициклон30.10.2019 14:40
Осень вряд ли порадует нас еще теплыми деньками, ведь территорию Украины ожидают похолодания. Сейчас к нам активно движется антициклон, который находится под Исландией. Температура на градусниках ... подробнее →
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