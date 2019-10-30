Европа и Россия загнали Украину в угол, есть два варианта: «либо зависимость, либо…»

30.10.2019 16:05

Европейский союз и Российская Федерация загнали Украину в угол на  газовых переговорах Как передает  Politeka.net , об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников на своей ... подробнее →

Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-4

30.10.2019 15:45

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ... подробнее →

В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения

30.10.2019 15:30

На Донбассе в зоне проведения ООС объявлен режим «желтый». Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, на период действия этого режима пребывание и перемещение граждан ... подробнее →

Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление

30.10.2019 15:15

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, который ранее высказался относительно возможности нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной, прокомментировал вопрос о сроках проведения ... подробнее →

Гороскоп удачи на 30 октября: кто любимчик сегодняшнего дня

30.10.2019 15:00

Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 30 октября, пишут  ... подробнее →

На Украину движется исландский антициклон

30.10.2019 14:40

Осень вряд ли порадует нас еще теплыми деньками, ведь территорию Украины ожидают похолодания. Сейчас к нам активно движется антициклон, который находится под Исландией. Температура на градусниках ... подробнее →

«Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации

30.10.2019 14:20

Олег Жданов, комментируя в статье, опубликованной изданием Главред, разведение войск на Донбассе, отметил - пока еще есть надежда, что точка невозврата здесь не пройдена. По словам военного эксперта, ... подробнее →

Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии

30.10.2019 14:03

В Украине зафиксировали вспышку дифтерии, при этом сыворотка против болезни нужна всем больницам, которой по состоянию на 24 октября было всего 140 флаконов по всей в Украине. При этом привиты от ... подробнее →

Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»

30.10.2019 13:45

Президент Украины  Владимир Зеленский  рассказал, как можно достичь мира на Донбассе Об этом он заявил, выступая Форуме единства в Мариуполе, передает  Politeka.net  (чтобы ... подробнее →

«Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе

30.10.2019 13:30

Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин на своей странице в соцсети опубликовал пост в котором сокрушается из-за начала разведения войск на Донбассе. По мнению Гиркина, отвод ... подробнее →

Депутатов ударят по самому больному: закон вступил в силу

30.10.2019 13:15

С сегодняшнего дня, тридцатого октября, народных депутатов лишат выплат, если они будут прогуливать заседания. Однако, действовать он начнет с первого ноября. Об этом стало известно вчера со средств ... подробнее →

«Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск

30.10.2019 13:00

Ветераны добровольческого полка «Азов» продолжают оставаться в населенном пункте Золотое Луганской области, где накануне, 29 октября, состоялось разведение сил. Как передает  ... подробнее →

В Украине снизятся налоги на доходы населения?

30.10.2019 12:40

В СМИ бурно обсуждают новость о том, что в Украине собираются снизить налог на доходы населения, но повысить налог на недвижимость. Тимофей Милованов сообщает, что нужно стимулировать создание рабочих мест и уменьшить факты получения заработной платы "в ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер

30.10.2019 12:31

Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок 1/8 финала Кубка Украины Динамо — Шахтер, сообщает НВ . Британская контора William Hill считает фаворитом Шахтер — его победа соответствует ... подробнее →

Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений

30.10.2019 12:20

С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме, сообщила 29 октября в Facebook пресс-служба Национального банка Украины, передает  Гордон. "Дневной ... подробнее →

Зеленского ожидает большой провал, появился тревожный прогноз для президента: «Путин уже начал…»

30.10.2019 12:06

Пообещав достичь мира на Донбассе, президент Украины  Владимир Зеленский  по сути оказался в заложниках у Кремля Ведь в реальности прекратить войну может только тот, кто ее развязал, ... подробнее →

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