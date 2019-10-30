Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, который ранее высказался относительно возможности нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной, прокомментировал вопрос о сроках проведения ... подробнее →

На Донбассе в зоне проведения ООС объявлен режим «желтый». Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, на период действия этого режима пребывание и перемещение граждан ... подробнее →

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ... подробнее →

Европейский союз и Российская Федерация загнали Украину в угол на газовых переговорах Как передает Politeka.net , об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников на своей ... подробнее →

Гороскоп удачи на 30 октября: кто любимчик сегодняшнего дня 30.10.2019 15:00 Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 30 октября, пишут ... подробнее →

На Украину движется исландский антициклон 30.10.2019 14:40 Осень вряд ли порадует нас еще теплыми деньками, ведь территорию Украины ожидают похолодания. Сейчас к нам активно движется антициклон, который находится под Исландией. Температура на градусниках ... подробнее →