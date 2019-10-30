Любовная лихорадка: эти знаки Зодиака до конца года найдут свою судьбу

30.10.2019 22:13

Известный астролог Павел Глоба рассказал в прогнозе, кому из представителей знаков Зодиака повезет встретить свою вторую половинку до конца 2019 года. Глоба назвал три знака зодиакального круга, ... подробнее →

Яременко извинился перед семьей и Зеленским

30.10.2019 21:37

Нардеп от партии «Слуга народа» Богдан Яременко утверждавший, что его переписка с секс-работницей была им сознательно сфабрикована для провокации против представителей СМИ, извинился за ... подробнее →

У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты

30.10.2019 21:15

В интервью «Левому берегу» новоиспеченный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что команда Зеленского не видит ничего страшного в том, чтобы забрать Донбасс на условиях, ... подробнее →

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали

30.10.2019 21:00

В силу вступил закон, предполагающий привлечение полицейских и военнослужащих к материальной ответственности за нанесения ущерба имуществу во время выполнения обязанностей. Предусмотрена ограниченная, полная и повышенная материальная ответственность. ... подробнее →

«Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии

30.10.2019 20:49

На территории террористической «Донецкой народной республики» начался настоящий хаос по поводу того, что в 2020 году якобы запланировано прекращение выплаты пенсий лицам, которые не имеют паспортов «республики». В частности, в так ... подробнее →

В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел

30.10.2019 20:30

Вчера, 29 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1150, которым регламентируется применение штрафных санкций за отсутствие автомобильных детских кресел. Ранее ... подробнее →

ПриватБанк вводит новые сервисы и правила: что изменится для украинцев

30.10.2019 20:18

Самый известный и распространенный среди украинских пользователей финансовых услуг "ПриватБанк" похвастался новым достижением. И так, в официальном представительстве финансвого учреждения ... подробнее →

В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»

30.10.2019 19:49

В так называемом «пенсионном фонде ДНР» заявили, что информация о якобы запланированном с 2020 года прекращении выплаты пенсий лицам, не имеющим паспортов «республики», не соответствует действительности. Об этом сообщают подконтрольные ... подробнее →

Отличный день для флирта и знакомств: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

30.10.2019 19:29

Четверг, 31 октября, — хороший день для флирта, знакомств и для романтической переписки. Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака, пишут  Факты . Овен Овны, не теряйте ... подробнее →

«Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»

30.10.2019 19:15

Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» внезапно приняли решение провести учения в собственных боевых подразделениях, о чем ... подробнее →

Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ

30.10.2019 18:57

Ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение ВСУ. В данный момент продолжаются испытания ракет «Ольха-М» и комплекса «Нептун», ракеты для которого уже ... подробнее →

В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать

30.10.2019 18:40

Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook. Теперь если гражданин ... подробнее →

Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике

30.10.2019 18:20

Представители временно неподконтрольных Украине Ясиноватой и Донецка начали массово сообщать об активизации боевых действий в окрестностях городов, о чем информирует  replyua.net  со ... подробнее →

«Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс

30.10.2019 18:02

Президенту Владимиру Зеленскому нужно уделить больше времени теме  Крыма   Как передает  Politeka.net , об этом сообщил на своей страничке в Facebook блогер и журналист Айдер ... подробнее →

В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»

30.10.2019 17:47

Главари ОРДО заявили, что планируют открытие двух новых заводов — Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так называемый ... подробнее →

Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео

30.10.2019 17:30

В Верховной Раде произошла первая потасовка, едва не переросшая в драку: депутат "Оппозиционной платформы" Николай Скорик бросился с разбирательствами к коллеге из "Слуги народа" Николаю Тищенко в ... подробнее →

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