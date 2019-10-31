В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок

31.10.2019 17:36

На організованому "ДНР" Донецькому міжнародному форумі, який відбувся зеркально з інвестиційним форумом у Маріуполі, вигадали, як залучити на окупований Донбас інвесторівПро це йдеться у комплексі ... подробнее →

"Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением

31.10.2019 17:18

В рамках следующей нормандской встречи украинская сторона вместе с лидерами Франции, Германии и России сумеет договориться о полном прекращении войны на территории Донбасса. Все условия для того, ... подробнее →

Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год

31.10.2019 16:56

У каждого из нас есть Ангел-хранитель, который оберегает и поддерживает в трудную минуту. Божественная сила, которой обладают наши невидимые друзья, помогает нам выходить из сложных ситуаций и ... подробнее →

Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента

31.10.2019 16:39

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в начале августа действительно написал заявление об увольнении, однако, покинуть пост не сможет, если такое решение не примет президент. Об этом ... подробнее →

Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины

31.10.2019 16:15

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Ясиноватском районе Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс. ... подробнее →

Страшный пожар в поезде с людьми: появились новые подробности трагедии

31.10.2019 15:57

В поезде на северо-востоке Пакистана произошел масштабный пожар. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на публикации в сети и местные СМИ. Ранее оперативники региона говорили о 62 умерших в ... подробнее →

Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск

31.10.2019 15:42

Команда президента Владимира Зеленского должна иметь надежный план по урегулированию конфликта на Донбассе в случае провала переговоров в "нормандском формате" с президентом РФ Владимиром Путиным ... подробнее →

Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском

31.10.2019 15:21

В Петровском Донецкой области разведение войск начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает donpress . ... подробнее →

Через три месяца "Укртелеком" начнет демонтаж таксофонов

31.10.2019 15:05

Компания "Укртелеком" решила с 1 февраля 2020 года прекратить оказание услуг фиксированной телефонной связи при помощи таксофонов и начать демонтаж оборудования, сообщает LB.ua . Сейчас в Украине ... подробнее →

Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД

31.10.2019 14:51

Водители в Украине получат еще одну запись в права. Отныне, в водительское удостоверение каждому без исключения гражданину будут вписывать его группу крови. И не только, пишет from-ua. Как ... подробнее →

Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе

31.10.2019 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предварительную дату нового разведения сил на Донбассе, по его заверениям, это может произойти 4 ноября. Об этом сообщает " Апостроф " со ссылкой на ... подробнее →

Что на самом деле задумал Путин: Тука раскрыл тактику информационной войны Кремля

31.10.2019 14:19

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал свою жесткую позицию относительно информационной войны, которую Российская Федерация ... подробнее →

На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям

31.10.2019 14:03

Приказом командующего Объединенных сил в районе проведения ООС в Донбассе ввели режим «желтый». Он объявлен еще 28 октября, но мариупольцы не ощутили на себе его действия. Сообщил о ... подробнее →

Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева

31.10.2019 13:41

Генсек НАТО Йенс Столтенберг нетеряет уверенности, что временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины. Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии, ... подробнее →

В Донецке листву убирают украинским флагом

31.10.2019 13:17

В неподконтрольном украинской власти Донецке опавшую листву убирают флагом Донецкой области. Соответствующие фотографии в редакцию « Донецких новостей » прислал читатель. Напомним, ... подробнее →

Какой знак Зодиака не создан для брака

31.10.2019 12:53

Создание семьи - одно из самых больших желаний множества женщин. Кроме того, для большинства весьма важно выйти замуж официально, дабы быть уверенным в завтрашнем дне и располагать не только "честным ... подробнее →

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