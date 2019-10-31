Украина получила преимущество перед Россией, поэтому Владимиру Путину пора признать поражение Украина, начиная с 90-х годов, двигается в правильном направлении. Такое мнение высказал ... подробнее →

29 октября, Национальный банк Украины сообщил об очередном шаге к валютной либерализации. Так, в структуре сообщили об отмене ограничений на покупку валюты и банковских металлов. Согласно ... подробнее →

Группу крови и резус-фактор начнут указывать в водительских правах. Так, если водителю понадобится обменять, восстановить или заменить права, то в них обязательно укажут вышеназванные данные. ... подробнее →

«Артра» был незарегистрирован в Украине, а у антибиотика «Евроцефтаз» низкое качество. Гослекинспекция Украины запретила продавать лекарство «Артра» и ... подробнее →