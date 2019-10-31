В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик31.10.2019 22:34
«Артра» был незарегистрирован в Украине, а у антибиотика «Евроцефтаз» низкое качество. Гослекинспекция Украины запретила продавать лекарство «Артра» и ... подробнее →
В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные31.10.2019 22:12
Группу крови и резус-фактор начнут указывать в водительских правах. Так, если водителю понадобится обменять, восстановить или заменить права, то в них обязательно укажут вышеназванные данные. ... подробнее →
Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление31.10.2019 21:49
29 октября, Национальный банк Украины сообщил об очередном шаге к валютной либерализации. Так, в структуре сообщили об отмене ограничений на покупку валюты и банковских металлов. Согласно ... подробнее →
Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»31.10.2019 21:35
Украина получила преимущество перед Россией, поэтому Владимиру Путину пора признать поражение Украина, начиная с 90-х годов, двигается в правильном направлении. Такое мнение высказал ... подробнее →
Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?31.10.2019 21:16
Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей. "В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, ... подробнее →
Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ31.10.2019 21:00
Законопроект, который предполагал сдерживание цен на природный газ и упорядочение ценообразования не поддержали в Раде. "Этот законопроект предлагает формулу, которая дает ценовую смесь двух ... подробнее →
«Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде31.10.2019 20:45
Народный депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский стал инициатором сбора подписей в зале парламента за отставку генерального прокурора ... подробнее →
В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил31.10.2019 20:32
В процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области на Донбассе 21 украинский боец переместился на новые позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. ... подробнее →
Отмена больничных: что в Украине будет вместо справок31.10.2019 20:12
В Украине в ближайшем будущем планируют избавиться от бумажных больничных листов В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр ... подробнее →
«Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить»31.10.2019 19:19
Во временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктах Донецкой области участились случаи давления на истцов, пострадавших в различных ситуациях и требующих от суда защиты. Об этом ... подробнее →
Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко31.10.2019 19:01
Как передает replyua.net, политолог Тарас Черновил в своем блоге рассказывает, сегодня во время рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с депутата Дубневича слово с трибуны попросил один ... подробнее →
В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности31.10.2019 18:41
Подконтрольные России террористы "ДНР" решили объявить о готовности квазиреспублики к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85", заявив о подтвержденных договоренностях ... подробнее →
Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга31.10.2019 18:22
Ученые уже давно пришли к выводу, что пристрастие к алкоголю связано с уменьшением объема мозга, передает Хроника.инфо . Однако новое исследование показало, что снижение объема мозга является ... подробнее →
Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность31.10.2019 18:01
Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. Данное решение поддержали 332 нардепа. Кроме того, парламентарии проголосовали за ... подробнее →
В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок31.10.2019 17:36
На організованому "ДНР" Донецькому міжнародному форумі, який відбувся зеркально з інвестиційним форумом у Маріуполі, вигадали, як залучити на окупований Донбас інвесторівПро це йдеться у комплексі ... подробнее →
"Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением31.10.2019 17:18
В рамках следующей нормандской встречи украинская сторона вместе с лидерами Франции, Германии и России сумеет договориться о полном прекращении войны на территории Донбасса. Все условия для того, ... подробнее →
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