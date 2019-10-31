В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик

31.10.2019 22:34

«Артра» был незарегистрирован в Украине, а у антибиотика «Евроцефтаз» низкое качество. Гослекинспекция Украины запретила продавать лекарство «Артра» и ... подробнее →

В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные

31.10.2019 22:12

Группу крови и резус-фактор начнут указывать в водительских правах. Так, если водителю понадобится обменять, восстановить или заменить права, то в них обязательно укажут вышеназванные данные. ... подробнее →

Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление

31.10.2019 21:49

29 октября, Национальный банк Украины сообщил об очередном шаге к валютной либерализации. Так, в структуре сообщили об отмене ограничений на покупку валюты и банковских металлов. Согласно ... подробнее →

Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»

31.10.2019 21:35

Украина получила преимущество перед Россией, поэтому  Владимиру Путину  пора признать поражение Украина, начиная с 90-х годов, двигается в правильном направлении. Такое мнение высказал ... подробнее →

Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?

31.10.2019 21:16

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей. "В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, ... подробнее →

Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ

31.10.2019 21:00

Законопроект, который предполагал сдерживание цен на природный газ и упорядочение ценообразования не поддержали в Раде. "Этот законопроект предлагает формулу, которая дает ценовую смесь двух ... подробнее →

«Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде

31.10.2019 20:45

Народный депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский стал инициатором сбора подписей в зале парламента за отставку генерального прокурора ... подробнее →

В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил

31.10.2019 20:32

В процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области на Донбассе 21 украинский боец переместился на новые позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. ... подробнее →

Отмена больничных: что в Украине будет вместо справок

31.10.2019 20:12

В Украине в ближайшем будущем планируют избавиться от бумажных больничных листов В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр ... подробнее →

«Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить»

31.10.2019 19:19

Во временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктах Донецкой области участились случаи давления на истцов, пострадавших в различных ситуациях и требующих от суда защиты. Об этом ... подробнее →

Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко

31.10.2019 19:01

Как передает replyua.net, политолог Тарас Черновил в своем блоге рассказывает, сегодня во время рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с депутата Дубневича слово с трибуны попросил один ... подробнее →

В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности

31.10.2019 18:41

Подконтрольные России террористы "ДНР" решили объявить о готовности квазиреспублики к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85", заявив о подтвержденных договоренностях ... подробнее →

Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга

31.10.2019 18:22

Ученые уже давно пришли к выводу, что пристрастие к алкоголю связано с уменьшением объема мозга, передает Хроника.инфо . Однако новое исследование показало, что снижение объема мозга является ... подробнее →

Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность

31.10.2019 18:01

Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. Данное решение поддержали 332 нардепа. Кроме того, парламентарии проголосовали за ... подробнее →

В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок

31.10.2019 17:36

На організованому "ДНР" Донецькому міжнародному форумі, який відбувся зеркально з інвестиційним форумом у Маріуполі, вигадали, як залучити на окупований Донбас інвесторівПро це йдеться у комплексі ... подробнее →

"Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением

31.10.2019 17:18

В рамках следующей нормандской встречи украинская сторона вместе с лидерами Франции, Германии и России сумеет договориться о полном прекращении войны на территории Донбасса. Все условия для того, ... подробнее →

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