"Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением31.10.2019 17:18
В рамках следующей нормандской встречи украинская сторона вместе с лидерами Франции, Германии и России сумеет договориться о полном прекращении войны на территории Донбасса. Все условия для того, ... подробнее →
Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год31.10.2019 16:56
У каждого из нас есть Ангел-хранитель, который оберегает и поддерживает в трудную минуту. Божественная сила, которой обладают наши невидимые друзья, помогает нам выходить из сложных ситуаций и ... подробнее →
Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента31.10.2019 16:39
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в начале августа действительно написал заявление об увольнении, однако, покинуть пост не сможет, если такое решение не примет президент. Об этом ... подробнее →
Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины31.10.2019 16:15
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Ясиноватском районе Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс. ... подробнее →
Страшный пожар в поезде с людьми: появились новые подробности трагедии31.10.2019 15:57
В поезде на северо-востоке Пакистана произошел масштабный пожар. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на публикации в сети и местные СМИ. Ранее оперативники региона говорили о 62 умерших в ... подробнее →
Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск31.10.2019 15:42
Команда президента Владимира Зеленского должна иметь надежный план по урегулированию конфликта на Донбассе в случае провала переговоров в "нормандском формате" с президентом РФ Владимиром Путиным ... подробнее →
Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском31.10.2019 15:21
В Петровском Донецкой области разведение войск начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает donpress . ... подробнее →
Через три месяца "Укртелеком" начнет демонтаж таксофонов31.10.2019 15:05
Компания "Укртелеком" решила с 1 февраля 2020 года прекратить оказание услуг фиксированной телефонной связи при помощи таксофонов и начать демонтаж оборудования, сообщает LB.ua . Сейчас в Украине ... подробнее →
Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД31.10.2019 14:51
Водители в Украине получат еще одну запись в права. Отныне, в водительское удостоверение каждому без исключения гражданину будут вписывать его группу крови. И не только, пишет from-ua. Как ... подробнее →
Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе31.10.2019 14:35
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предварительную дату нового разведения сил на Донбассе, по его заверениям, это может произойти 4 ноября. Об этом сообщает " Апостроф " со ссылкой на ... подробнее →
Что на самом деле задумал Путин: Тука раскрыл тактику информационной войны Кремля31.10.2019 14:19
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал свою жесткую позицию относительно информационной войны, которую Российская Федерация ... подробнее →
На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям31.10.2019 14:03
Приказом командующего Объединенных сил в районе проведения ООС в Донбассе ввели режим «желтый». Он объявлен еще 28 октября, но мариупольцы не ощутили на себе его действия. Сообщил о ... подробнее →
Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева31.10.2019 13:41
Генсек НАТО Йенс Столтенберг нетеряет уверенности, что временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины. Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии, ... подробнее →
В Донецке листву убирают украинским флагом31.10.2019 13:17
В неподконтрольном украинской власти Донецке опавшую листву убирают флагом Донецкой области. Соответствующие фотографии в редакцию « Донецких новостей » прислал читатель. Напомним, ... подробнее →
Какой знак Зодиака не создан для брака31.10.2019 12:53
Создание семьи - одно из самых больших желаний множества женщин. Кроме того, для большинства весьма важно выйти замуж официально, дабы быть уверенным в завтрашнем дне и располагать не только "честным ... подробнее →
"Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО31.10.2019 12:29
Активисты партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов" сложили свое оружие в Золотом, где начался первый этап зеркального разведения войск, но не собираются покидать сам населенный пункт и ... подробнее →
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- Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск15:42
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Через три месяца "Укртелеком" начнет демонтаж таксофонов15:05
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД14:51
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