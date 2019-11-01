В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО

01.11.2019 10:26

Военный врач со Львовской области Ника Аристова рассказала, как покинула медицинское училище и пошла на войну. Об этом сообщает Апостроф. Ника Аристова из Дрогобыча получила образование акушера в ... подробнее →

Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке

01.11.2019 10:08

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в Спартаке (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) и показал один из домов. ... подробнее →

Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака

01.11.2019 09:49

Чувство гордости присуще каждому человеку, только в одних оно выражено меньше, другие же никогда не пойдут на встречу и останутся при своем мнении. Часто чрезмерная гордость может испортить жизнь ... подробнее →

Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира

01.11.2019 09:45

В полуфинале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич, сообщает Теннисный Портал Украины . Швейцарка выиграла первую партию в матче против Кики Бертенс, заменившей ... подробнее →

Кремль отреагировал на призыв НАТО вернуть Крым Украине

01.11.2019 09:26

Российская власть, как и следовало ожидать, болезненно отреагировала на призыв НАТО вернуть полуостров Крым Украине. Кремль заявил, что эти разговоры ни к чему не приведут, и Крым уже всегда будет ... подробнее →

Появились первые изображения смартфона-раскладушки Motorola

01.11.2019 09:15

Вчера в Сети появились первые изображение предстоящего складного смартфона Motorola Razr, сообщает iLenta.com . Фото, опубликованные известным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks) в Твиттере, ... подробнее →

«Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую

01.11.2019 09:11

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети отреагировал на недавний пост экс-командира подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина, в ... подробнее →

"Машина Времени" даст пять концертов в Украине

01.11.2019 09:00

Группа "Машина Времени" даст пять концертов в Украине в рамках тура в честь 50-летия команды, сообщает Gazeta.ua . Выступления пройдут с 29 ноября по 7 декабря в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, ... подробнее →

Бутусов о разведении сил у Золотого: "У противника нет шансов"

01.11.2019 08:51

У Золотого, где уже стартовало разведения сил, у террористов "ЛНР" нет никаких шансов захватить оставленные ВСУ позиции. Ситуация полностью контролируемая как украинскими военными и силовиками, так и ... подробнее →

Названы пять самых непредсказуемых знаков Зодиака

01.11.2019 08:32

Некоторые знаки Зодиака отличаются особой эмоциональностью. В этом нет ничего страшного, но ровно до тех пор, пока вы контролируете свои чувства. А если эмоциональные перепады начинают ... подробнее →

В штабе ООС назвали число военных ВСУ, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил

01.11.2019 08:11

В процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области на Донбассе 21 украинский боец переместился на новые позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ... подробнее →

15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

01.11.2019 07:49

За прошлые сутки, 31 октября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили ... подробнее →

В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался

01.11.2019 07:28

ЧП с боевиками "ДНР" произошло 30 октября, подробности стали известны только сейчас. В результате у террористов есть тяжелораненые, а один из оккупантов скончался на следующий день после того, как ... подробнее →

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