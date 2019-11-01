В полуфинале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич, сообщает Теннисный Портал Украины . Швейцарка выиграла первую партию в матче против Кики Бертенс, заменившей ... подробнее →

Чувство гордости присуще каждому человеку, только в одних оно выражено меньше, другие же никогда не пойдут на встречу и останутся при своем мнении. Часто чрезмерная гордость может испортить жизнь ... подробнее →

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в Спартаке (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) и показал один из домов. ... подробнее →

Военный врач со Львовской области Ника Аристова рассказала, как покинула медицинское училище и пошла на войну. Об этом сообщает Апостроф. Ника Аристова из Дрогобыча получила образование акушера в ... подробнее →

Группа "Машина Времени" даст пять концертов в Украине в рамках тура в честь 50-летия команды, сообщает Gazeta.ua . Выступления пройдут с 29 ноября по 7 декабря в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, ... подробнее →

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети отреагировал на недавний пост экс-командира подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина, в ... подробнее →

Российская власть, как и следовало ожидать, болезненно отреагировала на призыв НАТО вернуть полуостров Крым Украине. Кремль заявил, что эти разговоры ни к чему не приведут, и Крым уже всегда будет ... подробнее →