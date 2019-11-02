Тука: "Макрон сорвал важную встречу генсека НАТО в Киеве, опасный сигнал”

02.11.2019 19:29

Из-за позиции Франции была сорвана встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с моряками ВСУ, которые недавно были освобождены из российского плена. Эта история - очень опасный сигнал для нашей страны. ... подробнее →

Ученые остановили рост рака и распространение метастаз

02.11.2019 19:03

Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению. Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает ... подробнее →

Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»

02.11.2019 18:38

Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, ... подробнее →

С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака

02.11.2019 18:10

Все верят в наилучший поворот судьбы, многие верят всем сердцем в то, что у них все будет хорошо. И это правильно, позитивными мыслями мы сами программируем себя на успех, пишет Куб. Даже когда к ... подробнее →

Вакарчук экстренно обратился к Зеленскому: детали заявления

02.11.2019 17:54

Народный депутат Украины, председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского прекратить заигрывать с врагами государства. Такое заявление он сделал на шоу ... подробнее →

Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин

02.11.2019 17:30

Кремль предпримет попытку расширить зону неподконтрольной украинской власти части Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел ... подробнее →

Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»

02.11.2019 17:12

Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, ... подробнее →

В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"

02.11.2019 16:51

Простился с жизнью опасный враг Украины - наемник "Л/ДНР" по кличке Пчела. Родные тщательно скрывают причины произошедшего. Известно только, что случилось все не на Донбассе. О смерти наемника РФ ... подробнее →

Медреформа в Украине: в поликлиниках появились прайсы с дикими ценами

02.11.2019 16:30

В связи с приходом холодов и, соответственно, различных, связанных с погодными условиями, заболеваний государство проводит плановые агитации, касающиеся предупреждения болезней. Жители Украины, ... подробнее →

Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи

02.11.2019 16:08

Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения жители ОРДО теперь могут только в отделениях почтовой связи и в «банках». Об этом сказано в «постановлении» ... подробнее →

В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена

02.11.2019 15:48

1 ноября в Мариуполе неизвестные убили мужчину прямо в его автомобиле. Выяснилось, что в результате нападения погиб предприниматель. Сперва люди подумали, что водителю стало плохо и он потерял ... подробнее →

Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются

02.11.2019 15:31

В Станице Луганской, где состоялось разведение сил, крайне напряженная ситуация. Гибридная армия РФ устанавливает новые огневые точки и угрожают патриотам Украины. О ситуации в Станице Луганской ... подробнее →

Отмена больничных в Украине: что будет вместо них

02.11.2019 15:09

В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинской правде". По его словам, в стране введут ... подробнее →

В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ

02.11.2019 14:52

Общее количество пакетов документов, поданных на получение российского гражданства на неподконтрольной Украине территории Луганской области, превысило 60 тысяч. Такие данные озвучил ... подробнее →

У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"

02.11.2019 14:31

В Сети начала всплывать информация о загадочно ЧП под оккупированным Новоазовском. Там взрывы уничтожили несколько автомобилей с боевиками "ДНР", много погибших и тяжелораненых. Командование ... подробнее →

Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты

02.11.2019 14:12

Киев находится на втором месте по уровню средней зарплаты, наибольшая средняя зарплата по Украине - в городе Мариуполе. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства ... подробнее →

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