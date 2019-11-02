Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению. Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает ... подробнее →

02.11.2019 18:10

Все верят в наилучший поворот судьбы, многие верят всем сердцем в то, что у них все будет хорошо. И это правильно, позитивными мыслями мы сами программируем себя на успех, пишет Куб. Даже когда к ... подробнее →