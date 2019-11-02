Ученые остановили рост рака и распространение метастаз02.11.2019 19:03
Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению. Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает ... подробнее →
Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»02.11.2019 18:38
Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, ... подробнее →
С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака02.11.2019 18:10
Все верят в наилучший поворот судьбы, многие верят всем сердцем в то, что у них все будет хорошо. И это правильно, позитивными мыслями мы сами программируем себя на успех, пишет Куб. Даже когда к ... подробнее →
Вакарчук экстренно обратился к Зеленскому: детали заявления02.11.2019 17:54
Народный депутат Украины, председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского прекратить заигрывать с врагами государства. Такое заявление он сделал на шоу ... подробнее →
Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин02.11.2019 17:30
Кремль предпримет попытку расширить зону неподконтрольной украинской власти части Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел ... подробнее →
Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»02.11.2019 17:12
Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, ... подробнее →
В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"02.11.2019 16:51
Простился с жизнью опасный враг Украины - наемник "Л/ДНР" по кличке Пчела. Родные тщательно скрывают причины произошедшего. Известно только, что случилось все не на Донбассе. О смерти наемника РФ ... подробнее →
Медреформа в Украине: в поликлиниках появились прайсы с дикими ценами02.11.2019 16:30
В связи с приходом холодов и, соответственно, различных, связанных с погодными условиями, заболеваний государство проводит плановые агитации, касающиеся предупреждения болезней. Жители Украины, ... подробнее →
Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи02.11.2019 16:08
Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения жители ОРДО теперь могут только в отделениях почтовой связи и в «банках». Об этом сказано в «постановлении» ... подробнее →
В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена02.11.2019 15:48
1 ноября в Мариуполе неизвестные убили мужчину прямо в его автомобиле. Выяснилось, что в результате нападения погиб предприниматель. Сперва люди подумали, что водителю стало плохо и он потерял ... подробнее →
Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются02.11.2019 15:31
В Станице Луганской, где состоялось разведение сил, крайне напряженная ситуация. Гибридная армия РФ устанавливает новые огневые точки и угрожают патриотам Украины. О ситуации в Станице Луганской ... подробнее →
Отмена больничных в Украине: что будет вместо них02.11.2019 15:09
В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинской правде". По его словам, в стране введут ... подробнее →
В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ02.11.2019 14:52
Общее количество пакетов документов, поданных на получение российского гражданства на неподконтрольной Украине территории Луганской области, превысило 60 тысяч. Такие данные озвучил ... подробнее →
У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"02.11.2019 14:31
В Сети начала всплывать информация о загадочно ЧП под оккупированным Новоазовском. Там взрывы уничтожили несколько автомобилей с боевиками "ДНР", много погибших и тяжелораненых. Командование ... подробнее →
Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты02.11.2019 14:12
Киев находится на втором месте по уровню средней зарплаты, наибольшая средняя зарплата по Украине - в городе Мариуполе. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства ... подробнее →
Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы02.11.2019 13:51
«Власти» временно неподконтрольной Украине территории Луганщины увеличили время работы подразделений «МРЭО» управления «ГИБДД». Об этом сообщили в так ... подробнее →
- Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»18:38
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- Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»17:12
- В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"16:51
- Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи16:08
- В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена15:48
- Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются15:31
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»18:38
- С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака18:10
- Вакарчук экстренно обратился к Зеленскому: детали заявления17:54
- Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин17:30
- Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»17:12
- В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"16:51
- Медреформа в Украине: в поликлиниках появились прайсы с дикими ценами16:30
- Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи16:08
- В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена15:48
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
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