Українські і зарубіжні ЗМІ відвідали ділянку розведення поблизу Золотого

02.11.2019 22:40

Представники вітчизняних та закордонних ЗМІ відвідали ділянку розведення №2 поблизу Золотого-4 Луганської області, оглянули обладнані позиції українських військових, які ті зайняли після триденного ... подробнее →

«Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы

02.11.2019 22:24

В Интернете начала появляться информация о загадочном чрезвычайном происшествии, которое произошло под оккупированным Новоазовском. Как выяснилось, там взрывы уничтожили несколько транспортных ... подробнее →

Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы

02.11.2019 21:59

Процесс отвода сил и средств, проводимый в зеркальном формате террористами "ЛДНР" и Вооруженными силами Украины в отдельных районах, не будет прерван из-за атак оккупантов РФ на других участках на ... подробнее →

Теперь до прифронтового Верхнеторецкого будет ходить электричка

02.11.2019 21:34

В Министерстве обороны Украины не возражают против продления железнодорожного сообщения до станции «Скотоватая», расположенной в пгт Верхнеторецкое Донецкой области. Соответствующее ... подробнее →

Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака

02.11.2019 21:08

Пришло время для трех знаков Зодиака, ведь они с нетерпением ждали изменений в их жизни, и вот эти долгожданные изменения пришли. Вы должны быть готовы к этим изменениям, настраивайте себя на ... подробнее →

Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака

02.11.2019 20:43

В ноябре украинцев ждет редкостное явление - символическое новолуние, апофеозом месяца станет 11-12 число. Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет from-ua. Самой важной датой месяца станет ... подробнее →

На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»

02.11.2019 20:18

36-летний украинец в июне 2014 года добровольно поступил на службу к боевикам. В Краматорске Донецкой области пограничники задержали боевика, который служил в так называемой «ДНР». ... подробнее →

В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер

02.11.2019 19:54

Многие предприятия ОРДО задолжали своим сотрудникам еще с лета текущего года. Об этом пишет блогер «Абориген» на своем телеграм-канале, сообщает ДонПресс. По его данным, горловский ... подробнее →

Тука: "Макрон сорвал важную встречу генсека НАТО в Киеве, опасный сигнал”

02.11.2019 19:29

Из-за позиции Франции была сорвана встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с моряками ВСУ, которые недавно были освобождены из российского плена. Эта история - очень опасный сигнал для нашей страны. ... подробнее →

Ученые остановили рост рака и распространение метастаз

02.11.2019 19:03

Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению. Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает ... подробнее →

Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»

02.11.2019 18:38

Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, ... подробнее →

С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака

02.11.2019 18:10

Все верят в наилучший поворот судьбы, многие верят всем сердцем в то, что у них все будет хорошо. И это правильно, позитивными мыслями мы сами программируем себя на успех, пишет Куб. Даже когда к ... подробнее →

Вакарчук экстренно обратился к Зеленскому: детали заявления

02.11.2019 17:54

Народный депутат Украины, председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского прекратить заигрывать с врагами государства. Такое заявление он сделал на шоу ... подробнее →

Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин

02.11.2019 17:30

Кремль предпримет попытку расширить зону неподконтрольной украинской власти части Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел ... подробнее →

Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»

02.11.2019 17:12

Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, ... подробнее →

В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"

02.11.2019 16:51

Простился с жизнью опасный враг Украины - наемник "Л/ДНР" по кличке Пчела. Родные тщательно скрывают причины произошедшего. Известно только, что случилось все не на Донбассе. О смерти наемника РФ ... подробнее →

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