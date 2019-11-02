В Министерстве обороны Украины не возражают против продления железнодорожного сообщения до станции «Скотоватая», расположенной в пгт Верхнеторецкое Донецкой области. Соответствующее ... подробнее →

Процесс отвода сил и средств, проводимый в зеркальном формате террористами "ЛДНР" и Вооруженными силами Украины в отдельных районах, не будет прерван из-за атак оккупантов РФ на других участках на ... подробнее →

В Интернете начала появляться информация о загадочном чрезвычайном происшествии, которое произошло под оккупированным Новоазовском. Как выяснилось, там взрывы уничтожили несколько транспортных ... подробнее →

Многие предприятия ОРДО задолжали своим сотрудникам еще с лета текущего года. Об этом пишет блогер «Абориген» на своем телеграм-канале, сообщает ДонПресс. По его данным, горловский ... подробнее →

36-летний украинец в июне 2014 года добровольно поступил на службу к боевикам. В Краматорске Донецкой области пограничники задержали боевика, который служил в так называемой «ДНР». ... подробнее →

В ноябре украинцев ждет редкостное явление - символическое новолуние, апофеозом месяца станет 11-12 число. Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет from-ua. Самой важной датой месяца станет ... подробнее →

Пришло время для трех знаков Зодиака, ведь они с нетерпением ждали изменений в их жизни, и вот эти долгожданные изменения пришли. Вы должны быть готовы к этим изменениям, настраивайте себя на ... подробнее →

Ученые остановили рост рака и распространение метастаз 02.11.2019 19:03 Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению. Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает ... подробнее →