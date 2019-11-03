Сегодня страна серьезно рискует информационно потерять еще и жителей приграничья на контролируемой территории После длительного периода отсутствия телевышки на Карачуне, большинство ... подробнее →

Шесть дополнительных категорий граждан получат право выйти на пенсию на льготных условиях. Кабинет министров Украины, дополнил «льготный» список шестью профессиями, которые ... подробнее →

В Украине начинается отопительный сезон, платежи за коммунальные услуги для граждан увеличатся в несколько раз По предварительной информации, многие входят в отопительный сезон с ... подробнее →

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию средств массовой информации о том, что межу Андреем Богданом и Иваном Бакановым произошла драка, ... подробнее →

Из-за действий надзирателей СИЗО в незаконно аннексированном Крыму у журналиста и редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова оказался испорченным украинский паспорт . Как ... подробнее →

Об этом ранее было неизвестно. Корь способна стирать иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель . ... подробнее →

Новый гороскоп расскажет, каких знаков настигнет удача в последний месяц осени. Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на октябрь 2019 и выделил два знака Зодиака, которым ... подробнее →

Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области предупредили о мероприятиях по «готовности к ликвидации кризисных ситуаций». Эти мероприятия ... подробнее →

До конца текущего года украинцев ждет существенное подорожание продуктов питания. Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом пишут украинские СМИ. По мнению аналитиков, более ... подробнее →

Зоозащитники в Одессе добились невозможного. Так, суд своим решением запретил использовать животных в цирке. Волонтеры и защитники животных отправились вместе с ... подробнее →

Маневры штурмовой авиации были проведены в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях, передает Диалог.UA. Снимки были опубликованы информационными агентствами, которые ссылаются на данные украинского Министерства обороны, опубликованные в ... подробнее →

Украинцы огорошены: Порошенко признался, что натворил в 2014 году 03.11.2019 16:30 Пятый президент Украины Петр Порошенко даже после того, как стал депутатом Верховной Рады после победы Владимира Зеленского на выборах, продолжает высказываться по поводу некоторых планов ... подробнее →