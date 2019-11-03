Эти дешевые продукты опасны для здоровья 03.11.2019 22:30 С ними лучше быть осторожнее. Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com . Вместо мяса в ... подробнее →

«Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана 03.11.2019 21:31 В интервью телеканалу «Прямой» бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы хотел закрыть расследование преступлений, которые были совершены во время ... подробнее →