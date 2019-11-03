«Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ

03.11.2019 20:15

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию средств массовой информации о том, что межу Андреем Богданом и Иваном Бакановым произошла драка, ... подробнее →

Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется

03.11.2019 19:58

В Украине начинается отопительный сезон,  платежи  за коммунальные услуги для граждан увеличатся в несколько раз По предварительной информации, многие входят в отопительный сезон с ... подробнее →

Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет

03.11.2019 19:38

Шесть дополнительных категорий граждан получат право выйти на пенсию на льготных условиях.   Кабинет министров Украины, дополнил «льготный» список шестью профессиями, которые ... подробнее →

Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление

03.11.2019 19:20

Сегодня страна серьезно рискует информационно потерять еще и  жителей приграничья  на контролируемой территории После длительного периода отсутствия телевышки на Карачуне, большинство ... подробнее →

Какие знаки Зодиака приумножат богатство в ноябре: прогноз известного астролога

03.11.2019 19:05

Новый гороскоп расскажет, каких знаков настигнет удача в последний месяц осени. Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на октябрь 2019 и выделил два знака Зодиака, которым ... подробнее →

«Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»

03.11.2019 18:48

Представитель так называемого"министерства информации ДНР» Алексей Акутин сообщил, что «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение"обязывающее «чиновников» ... подробнее →

Названа неожиданная опасность кори

03.11.2019 18:32

Об этом ранее было неизвестно. Корь способна стирать иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  Обозреватель . ... подробнее →

Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию

03.11.2019 18:14

Из-за действий надзирателей СИЗО в незаконно аннексированном Крыму у журналиста и редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова оказался испорченным  украинский паспорт . Как ... подробнее →

Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло

03.11.2019 18:02

Маневры штурмовой авиации были проведены в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях, передает Диалог.UA. Снимки были опубликованы информационными агентствами, которые ссылаются на данные украинского Министерства обороны, опубликованные в ... подробнее →

Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных

03.11.2019 17:40

Зоозащитники в Одессе добились невозможного.   Так, суд своим решением запретил использовать животных в цирке.   Волонтеры и защитники животных отправились вместе с ... подробнее →

Масло, хлеб и не только это: украинцев ожидает существенное подорожание продуктов

03.11.2019 17:20

До конца текущего года украинцев ждет существенное подорожание продуктов питания. Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом пишут украинские СМИ. По мнению аналитиков, более ... подробнее →

Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям

03.11.2019 17:07

Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области предупредили о мероприятиях по «готовности к ликвидации кризисных ситуаций». Эти мероприятия ... подробнее →

Зеленский обратился к украинским военным с важным требованием: официальное заявление

03.11.2019 16:48

Владимир Зеленский  обратился к воинам и ветеранам ВСУ Сегодня «боги войны» — бойцы ракетных войск и артиллерии примите поздравления. Об этом сообщает  ... подробнее →

Украинцы огорошены: Порошенко признался, что натворил в 2014 году

03.11.2019 16:30

Пятый президент Украины Петр Порошенко даже после того, как стал депутатом Верховной Рады после победы Владимира Зеленского на выборах, продолжает высказываться по поводу некоторых планов ... подробнее →

Ветрено, но с теплом: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник

03.11.2019 16:10

Известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице сообщила, что завтрашний день, 4 ноября,  ознаменуется потеплением  в Украине, передает  replyua.net . По ее ... подробнее →

Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная

03.11.2019 15:50

Представителям незаконных вооруженных формирований на Донбассе запретили вести обстрелы, даже если потребуется ответный огонь. Об этом написала военкор из ОРДО, работающая под ником «Еленка ... подробнее →

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