В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском04.11.2019 12:00
Информация о том, что подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе сегодня готовы начать несогласованное разведение сил в Петровском Донецкой области является провокацией. Об этом сообщила украинская ... подробнее →
До +21: синоптики дали прогноз на начало недели04.11.2019 11:49
После теплого октября в Украину, пусть и с некоторым запозданием, но пришли осенние холода. В то же время на днях появлялась информация о том, что страну ждут очередные несколько теплых дней. ... подробнее →
Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей04.11.2019 11:35
Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно выступает в РФ, получила звание лучший артист по версии MTV RUSSIA НА ЕМА 2019, сообщает POLITECA . Лучшего исполнителя от России выбирали с ... подробнее →
Как, согласно науке, правильно гладить кота04.11.2019 11:20
Многие из нас любят дружелюбных кошек, которым, казалось бы, нравится, когда их гладят. Но в ту же минуту они вскакивают и удирают от нас, или даже хуже - кусают. В такой момент легко всё скинуть ... подробнее →
5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году04.11.2019 11:04
Мобильный оператор lifecell совместно со шведским производителем телеком-оборудования и могут протестировать 5G в Украине уже в этом году, пишет «internet.ua». Сообщается, что ... подробнее →
Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали04.11.2019 10:41
Президент России Владимир Путин решил согласиться на встречу в «нормандском формате», но есть условия Об этом заявила его «правая рука» Дмитрий Песков, ... подробнее →
Xiaomi разработала «умную» подушку04.11.2019 10:30
Китайский производитель бытовой и мобильной электроники Xiaomi создал «умную» подушку, которой можно управлять с помощью смартфона, сообщает InfoResist . Подушка сделана из натурального ... подробнее →
Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный04.11.2019 10:20
Как передает replyua.net , бывший член украинской делегации в ТКГ в Минске Роман Бессмертный в интервью одному из СМИ заявил, что власть в Украине до сих пор неправильно оценивает поведение ... подробнее →
Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA04.11.2019 10:10
Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA . В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру ... подробнее →
Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день04.11.2019 10:00
Сегодня, 4 ноября, православные христиане почитают чудотворную икону Богородицы, явившуюся в Казани в 1579 году. По преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший ... подробнее →
Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС04.11.2019 09:48
Штаб ООС проинформировал о происшествиях за сутки по состоянию на семь часов утра 4 ноября 2019 года Как передает Politeka.net, сведения за сутки опубликованы в соцсети ... подробнее →
Глоба назвал три самых счастливых знака Зодиака с 5 по 25 ноября04.11.2019 09:30
Глоба уверен, что происходящие с человеком случайности, напрямую зависят от расположения звезд. Грядет период судьбоносных перемен для планетных представителей. Составленный Павлом гороскоп ... подробнее →
Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье04.11.2019 09:15
Как организм реагирует на потепление. Резкая смена погоды может привести к проблемам с самочувствием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос . Об этом сообщил ... подробнее →
Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»04.11.2019 09:00
Супруга бывшего генерального прокурора Украины и экс-министра МВД Юрия Луценко Ирина Луценко, которая является народным депутатов Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» ... подробнее →
Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск04.11.2019 08:47
Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский считает весьма болезненным процессом разведение войск на Донбассе. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале. По его словам, в данной ситуации НВФ не остается ничего ... подробнее →
Тайные функции Android, о которых мало кто знает04.11.2019 08:30
Подавляющее большинство владельцев смартфонов даже не подозревают о том, что в каждом Android скрыты весьма полезные функции. Каждая из этих таинственных опций способна существенно повысить ... подробнее →
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