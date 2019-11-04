В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском

04.11.2019 12:00

Информация о том, что подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе сегодня готовы начать несогласованное разведение сил в Петровском Донецкой области является провокацией. Об этом сообщила украинская ... подробнее →

До +21: синоптики дали прогноз на начало недели

04.11.2019 11:49

После теплого октября в Украину, пусть и с некоторым запозданием, но пришли осенние холода. В то же время на днях появлялась информация о том, что страну ждут очередные несколько теплых дней. ... подробнее →

Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей

04.11.2019 11:35

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно выступает в РФ, получила звание лучший артист по версии MTV RUSSIA НА ЕМА 2019, сообщает POLITECA . Лучшего исполнителя от России выбирали с ... подробнее →

Как, согласно науке, правильно гладить кота

04.11.2019 11:20

Многие из нас любят дружелюбных кошек, которым, казалось бы, нравится, когда их гладят. Но в ту же минуту они вскакивают и удирают от нас, или даже хуже - кусают. В такой момент легко всё скинуть ... подробнее →

5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году

04.11.2019 11:04

Мобильный оператор lifecell совместно со шведским производителем телеком-оборудования и могут протестировать 5G в Украине уже в этом году, пишет «internet.ua». Сообщается, что ... подробнее →

Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали

04.11.2019 10:41

Президент России Владимир  Путин  решил согласиться на встречу в «нормандском формате», но есть условия Об этом заявила его «правая рука» Дмитрий Песков, ... подробнее →

Xiaomi разработала «умную» подушку

04.11.2019 10:30

Китайский производитель бытовой и мобильной электроники Xiaomi создал «умную» подушку, которой можно управлять с помощью смартфона, сообщает InfoResist . Подушка сделана из натурального ... подробнее →

Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный

04.11.2019 10:20

Как передает  replyua.net , бывший член украинской делегации в ТКГ в Минске Роман Бессмертный в интервью одному из СМИ заявил, что власть в Украине до сих пор неправильно оценивает поведение ... подробнее →

Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA

04.11.2019 10:10

Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA . В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру ... подробнее →

Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день

04.11.2019 10:00

Сегодня, 4 ноября, православные христиане почитают чудотворную икону Богородицы, явившуюся в Казани в 1579 году. По преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший ... подробнее →

Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС

04.11.2019 09:48

Штаб ООС   проинформировал о происшествиях за сутки по состоянию на семь часов утра 4 ноября 2019 года Как передает  Politeka.net,  сведения за сутки опубликованы в соцсети ... подробнее →

Глоба назвал три самых счастливых знака Зодиака с 5 по 25 ноября

04.11.2019 09:30

Глоба уверен, что происходящие с человеком случайности, напрямую зависят от расположения звезд. Грядет период судьбоносных перемен для планетных представителей. Составленный Павлом гороскоп ... подробнее →

Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье

04.11.2019 09:15

Как организм реагирует на потепление. Резкая смена погоды может привести к проблемам с самочувствием, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  Голос . Об этом сообщил ... подробнее →

Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»

04.11.2019 09:00

Супруга бывшего генерального прокурора Украины и экс-министра МВД Юрия Луценко Ирина Луценко, которая является народным депутатов Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» ... подробнее →

Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск

04.11.2019 08:47

Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский считает весьма болезненным процессом разведение войск на Донбассе. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале. По его словам, в данной ситуации НВФ не остается ничего ... подробнее →

Тайные функции Android, о которых мало кто знает

04.11.2019 08:30

Подавляющее большинство владельцев смартфонов даже не подозревают о том, что в каждом Android скрыты весьма полезные функции. Каждая из этих таинственных опций способна существенно повысить ... подробнее →

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