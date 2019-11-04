До +21: синоптики дали прогноз на начало недели 04.11.2019 11:49 После теплого октября в Украину, пусть и с некоторым запозданием, но пришли осенние холода. В то же время на днях появлялась информация о том, что страну ждут очередные несколько теплых дней. ... подробнее →

Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей 04.11.2019 11:35 Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно выступает в РФ, получила звание лучший артист по версии MTV RUSSIA НА ЕМА 2019, сообщает POLITECA . Лучшего исполнителя от России выбирали с ... подробнее →