Жиросжигающие напитки, которые действительно работают

04.11.2019 22:15

Вкусный помощник для тех, кто худеет. Если вы хотите стать стройнее, важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, что вы пьете, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  ... подробнее →

Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО

04.11.2019 21:50

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит членство в альянсе, но в данный момент стране следует сосредоточиться на проведение реформ в сфере обороны и безопасности. "Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но ... подробнее →

«Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы

04.11.2019 21:35

На сегодняшний день ситуация на Востоке украинского государства продолжает оставаться очень тяжелой. И все это несмотря на подписанные в Минске соглашения о прекращении огня, «формулу ... подробнее →

Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды

04.11.2019 21:17

Донецкая фильтровальная станция в связи с плановыми ремонтными работами временно прекратит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса». Так, на предприятии ... подробнее →

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года

04.11.2019 20:55

В начале месяца особенно важно планировать расходы и другие свои дела. Перефразируя известную пословицу — как месяц начнешь, так его и проведешь. Учитывая предостережения астрологов и ... подробнее →

Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»

04.11.2019 20:30

Война с Россией на Донбассе будет продолжаться, пока Украина не окажется в кармане у президента РФ  Владимира Путина Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на  Еспресо , ... подробнее →

Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

04.11.2019 20:15

Долги украинцев за ЖКХ-услуги составляют около 50 млрд грн. Сотрудникам ЖКХ все время приходится иметь дело с должниками. Начинают они с «напоминаний», но есть данная мера не приносит ... подробнее →

Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением

04.11.2019 20:01

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, комментируя свои слова относительно  возможности землетрясения на Закарпатье ,  рассказал, каким регионам грозит ... подробнее →

«Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты

04.11.2019 19:38

Жители неподконтрольного Украине Донецка и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают об обстрелах, которые начались около 17:00 (по местному времени). По словам пользователей, боевые ... подробнее →

Танки НАТО у границ России: Путин в ярости

04.11.2019 19:20

На территории Литвы стартовали военные учения НАТО «Железный волк-II» (Iron Wolf-II). В масштабных маневрах принимают участие около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического ... подробнее →

Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона

04.11.2019 19:06

В МИД Украины потребовали объяснений заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, что Макрон, рассказывая о борьбе с нелегальной миграцией, заявил, что предпочтет легальных мигрантов ... подробнее →

Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск

04.11.2019 18:48

Разведение сторон в зоне ООС на Донбассе не стоит считать отступлением ВСУ, так как после отвода создается район безопасности, а не «серая зона». Об этом заявил командующий Операцией ... подробнее →

Слуги народа собирают срочный съезд, раскрыты главные темы: все подробности

04.11.2019 18:30

«Слуги народа»  отчитаются о своей работе на новом съезде партии Как стало известно, партия планирует провести съезд в воскресенье, 10 ноября. Ожидается, что он пройдет в выставочном центре «Парковый» в Киеве и начнется в ... подробнее →

Названы продукты, способные улучшить состав крови

04.11.2019 18:15

Вкусно и полезно. Кровь и органы кроветворения играют самую важную роль в нашем организме. От состава крови зависит наше самочувствие, настроение, внешний вид и состояние внутренних органов. ... подробнее →

«Нет причин для повышения»: Харченко убежден, что газ не должен дорожать в текущем отопительном сезоне

04.11.2019 17:50

Александр Харченко заявил журналистам Украинского радио, что в текущем отопительном сезоне тарифы на газ для бытовых потребителей повышаться не должны. По словам директора Центра исследования ... подробнее →

«ЕС и Канада не помеха»: Президент Зеленский подписал закон о судебной реформе

04.11.2019 17:27

Глава украинского государства  Владимир Зеленский  поставил свою подпись под проектом закона относительно деятельности органов судейского управления, который критиковали Канада и ... подробнее →

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