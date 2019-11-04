Жиросжигающие напитки, которые действительно работают 04.11.2019 22:15 Вкусный помощник для тех, кто худеет. Если вы хотите стать стройнее, важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, что вы пьете, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →

Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО 04.11.2019 21:50 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит членство в альянсе, но в данный момент стране следует сосредоточиться на проведение реформ в сфере обороны и безопасности. "Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но ... подробнее →