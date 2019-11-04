Двух ракет «Печоры», оснащенных новой системой наведения, было достаточно, чтобы потопить судно водоизмещение которого около 3000 тонн Как сообщил Украинский милитарный портал, на ... подробнее →

Главный информационный тренд недели – принятый вчера Кабмином проект бюджета ко второму чтению на 2020 год. Именно вокруг его обсуждения скрестят копья политики, эксперты, финансовые ... подробнее →

Президент США Дональд Трамп признался, как относится к Украине, России и другим государствам Об этом он заявил журналистам на лужайке перед Белым домом, передают зарубежные СМИ. ... подробнее →

В Украине разработана новая противокорабельная ракета "Молния". Ее особенность в том, что в мире еще не разработаны средства для сопротивления ей. Так, "Молния" предназначена для ... подробнее →

До +21: синоптики дали прогноз на начало недели 04.11.2019 11:49 После теплого октября в Украину, пусть и с некоторым запозданием, но пришли осенние холода. В то же время на днях появлялась информация о том, что страну ждут очередные несколько теплых дней. ... подробнее →