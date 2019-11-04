Жиросжигающие напитки, которые действительно работают04.11.2019 22:15
Вкусный помощник для тех, кто худеет. Если вы хотите стать стройнее, важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, что вы пьете, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО04.11.2019 21:50
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит членство в альянсе, но в данный момент стране следует сосредоточиться на проведение реформ в сфере обороны и безопасности. "Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но ... подробнее →
«Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы04.11.2019 21:35
На сегодняшний день ситуация на Востоке украинского государства продолжает оставаться очень тяжелой. И все это несмотря на подписанные в Минске соглашения о прекращении огня, «формулу ... подробнее →
Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды04.11.2019 21:17
Донецкая фильтровальная станция в связи с плановыми ремонтными работами временно прекратит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса». Так, на предприятии ... подробнее →
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года04.11.2019 20:55
В начале месяца особенно важно планировать расходы и другие свои дела. Перефразируя известную пословицу — как месяц начнешь, так его и проведешь. Учитывая предостережения астрологов и ... подробнее →
Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»04.11.2019 20:30
Война с Россией на Донбассе будет продолжаться, пока Украина не окажется в кармане у президента РФ Владимира Путина Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на Еспресо , ... подробнее →
Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ04.11.2019 20:15
Долги украинцев за ЖКХ-услуги составляют около 50 млрд грн. Сотрудникам ЖКХ все время приходится иметь дело с должниками. Начинают они с «напоминаний», но есть данная мера не приносит ... подробнее →
Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением04.11.2019 20:01
Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, комментируя свои слова относительно возможности землетрясения на Закарпатье , рассказал, каким регионам грозит ... подробнее →
«Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты04.11.2019 19:38
Жители неподконтрольного Украине Донецка и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают об обстрелах, которые начались около 17:00 (по местному времени). По словам пользователей, боевые ... подробнее →
Танки НАТО у границ России: Путин в ярости04.11.2019 19:20
На территории Литвы стартовали военные учения НАТО «Железный волк-II» (Iron Wolf-II). В масштабных маневрах принимают участие около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического ... подробнее →
Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона04.11.2019 19:06
В МИД Украины потребовали объяснений заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, что Макрон, рассказывая о борьбе с нелегальной миграцией, заявил, что предпочтет легальных мигрантов ... подробнее →
Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск04.11.2019 18:48
Разведение сторон в зоне ООС на Донбассе не стоит считать отступлением ВСУ, так как после отвода создается район безопасности, а не «серая зона». Об этом заявил командующий Операцией ... подробнее →
Слуги народа собирают срочный съезд, раскрыты главные темы: все подробности04.11.2019 18:30
«Слуги народа» отчитаются о своей работе на новом съезде партии Как стало известно, партия планирует провести съезд в воскресенье, 10 ноября. Ожидается, что он пройдет в выставочном центре «Парковый» в Киеве и начнется в ... подробнее →
Названы продукты, способные улучшить состав крови04.11.2019 18:15
Вкусно и полезно. Кровь и органы кроветворения играют самую важную роль в нашем организме. От состава крови зависит наше самочувствие, настроение, внешний вид и состояние внутренних органов. ... подробнее →
«Нет причин для повышения»: Харченко убежден, что газ не должен дорожать в текущем отопительном сезоне04.11.2019 17:50
Александр Харченко заявил журналистам Украинского радио, что в текущем отопительном сезоне тарифы на газ для бытовых потребителей повышаться не должны. По словам директора Центра исследования ... подробнее →
«ЕС и Канада не помеха»: Президент Зеленский подписал закон о судебной реформе04.11.2019 17:27
Глава украинского государства Владимир Зеленский поставил свою подпись под проектом закона относительно деятельности органов судейского управления, который критиковали Канада и ... подробнее →
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском12:30
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- Зеленский рассказал, когда посадит коррупционеров 10:00
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)08:30
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества18:29
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится