Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет05.11.2019 22:44
Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 5 ноября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, ... подробнее →
Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы05.11.2019 22:30
Каждый родитель желает лучшего будущего своему ребенку. Астрологи считают, что фундамент для удачной судьбы можно заложить уже при выборе имени. Эксперты перечислили имена, которым будет благоволить ... подробнее →
В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений05.11.2019 22:08
Во временно оккупированном Донецке значительно увеличилось количество тяжких преступлений – поножовщины, нанесения тяжких телесных повреждений и т.д. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО05.11.2019 21:45
Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не подали документы для получения паспортов непризнанных «республик», сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ... подробнее →
В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран05.11.2019 21:24
На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) вербует на «службу» лиц без ... подробнее →
Зеленский поручил Минздраву усовершенствовать систему экстренной медпомощи05.11.2019 21:06
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини . Во время встречи с руководством Верховной ... подробнее →
Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео05.11.2019 20:44
Сегодня около 18:55 по местному времени в Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки местные жители ощутили подземный толчок, мощность которого была не такой сильной, как в предыдущие дни. ... подробнее →
Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны05.11.2019 20:26
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Об этом на брифинге сообщил директор ГБР ... подробнее →
Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"05.11.2019 20:05
Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин сделал неожиданное признание о том, что "Украина своих не сдает". В эфире одного из российских интернет-каналов Стрелков рассказал, чем Украина ... подробнее →
Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев05.11.2019 19:46
Гороскоп на ноябрь 2019 расскажет о том, каким знакам Зодиака стоит опасаться несчастных случаев и как минимизировать риски. Известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей ... подробнее →
Зеленский считает необходимым создать военную полицию05.11.2019 19:40
Президент Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию и до конца текущего года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов. Об ... подробнее →
Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое05.11.2019 19:20
Боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают тяжелое вооружении – САУ, гаубицы, танки и минометы — в район временно оккупированного н.п. Терновое. Вот что узнали « ... подробнее →
«Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО05.11.2019 18:49
Сегодня днем в неподконтрольном Украине Донецке на улицах значительно увеличилось число вооруженных членов НВФ, которые рассредоточены по всем крупным перекресткам города. Об этом сообщают ... подробнее →
Цены на электроэнергию для населения вырастут - глава НКРЭКУ назвал сроки05.11.2019 18:21
В среднесрочной и долгосрочной перспективе непременно произойдет выравнивание цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, причем это неизбежно и другого решения для Украины нет. Об ... подробнее →
НБУ повысил официальный курс гривны на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD05.11.2019 17:59
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські ... подробнее →
Экс-депутат Рады Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба05.11.2019 17:49
Бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго скрывается в одной из стран Европы. Об этом Українським Новинам сообщил директор ГБР Роман Труба. "В одной из европейских стран", - ... подробнее →
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском12:30
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- Зеленский рассказал, когда посадит коррупционеров 10:00
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)08:30
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества18:29
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится