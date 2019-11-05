Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет

05.11.2019 22:44

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 5 ноября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, ... подробнее →

Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы

05.11.2019 22:30

Каждый родитель желает лучшего будущего своему ребенку. Астрологи считают, что фундамент для удачной судьбы можно заложить уже при выборе имени. Эксперты перечислили имена, которым будет благоволить ... подробнее →

В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений

05.11.2019 22:08

Во временно оккупированном Донецке значительно увеличилось количество тяжких преступлений – поножовщины, нанесения тяжких телесных повреждений и т.д. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО

05.11.2019 21:45

Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не подали документы для получения паспортов непризнанных «республик», сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ... подробнее →

В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран

05.11.2019 21:24

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) вербует на «службу» лиц без ... подробнее →

Зеленский поручил Минздраву усовершенствовать систему экстренной медпомощи

05.11.2019 21:06

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини . Во время встречи с руководством Верховной ... подробнее →

Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео

05.11.2019 20:44

Сегодня около 18:55 по местному времени в Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки местные жители ощутили подземный толчок, мощность которого была не такой сильной, как в предыдущие дни. ... подробнее →

Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны

05.11.2019 20:26

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Об этом на брифинге сообщил директор ГБР ... подробнее →

Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"

05.11.2019 20:05

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин сделал неожиданное признание о том, что "Украина своих не сдает". В эфире одного из российских интернет-каналов Стрелков рассказал, чем Украина ... подробнее →

Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев

05.11.2019 19:46

Гороскоп на ноябрь 2019 расскажет о том, каким знакам Зодиака стоит опасаться несчастных случаев и как минимизировать риски. Известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей ... подробнее →

Зеленский считает необходимым создать военную полицию

05.11.2019 19:40

Президент Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию  и  до конца текущего года  разработать концепцию объединенного реестра ветеранов. Об ... подробнее →

Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое

05.11.2019 19:20

Боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают тяжелое вооружении – САУ, гаубицы, танки и минометы — в район временно оккупированного н.п. Терновое. Вот что узнали « ... подробнее →

«Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО

05.11.2019 18:49

Сегодня днем в неподконтрольном Украине Донецке на улицах значительно увеличилось число вооруженных членов НВФ, которые рассредоточены по всем крупным перекресткам города. Об этом сообщают ... подробнее →

Цены на электроэнергию для населения вырастут - глава НКРЭКУ назвал сроки

05.11.2019 18:21

В среднесрочной и долгосрочной перспективе непременно произойдет выравнивание цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, причем это неизбежно и другого решения для Украины нет. Об ... подробнее →

НБУ повысил официальный курс гривны на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD

05.11.2019 17:59

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські ... подробнее →

Экс-депутат Рады Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба

05.11.2019 17:49

Бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго скрывается в одной из стран Европы.  Об этом Українським Новинам сообщил директор ГБР Роман Труба.  "В одной из европейских стран", - ... подробнее →

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