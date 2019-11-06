Международная группа ученых заявила о том, что вещество пиоглитазон (Pioglitazonum), которое содержится в препаратах для диабета ІІ типа, может помочь с борьбе с никотиновой зависимостью. ... подробнее →

Очередное "бабье лето" продолжает радовать жителей Донецкой области. Температура ночью до +10°, днем воздух прогреется до +21°. Весь день будет облачно, без осадков. Народный прогноз ... подробнее →

Министр социальной политики Соколовская Юлия обещает повышение прожиточного минимума в два раза. Так, систему, когда прожиточный минимум привязан к зарплатам, выплатам, штрафам и платежам, ... подробнее →

Землетрясения на Закарпатье магнитудой 7 баллов не будет. Об этом сообщил сейсмолог и заместитель директора института геофизики Александр Кендзера. Регион на Закарпатье действительно может быть ... подробнее →

В Австралии на острове Бруни на берегу океана прохожие случайно обнаружили весьма странно существо , которое очень похоже на мозг человека. Снимок жуткой находки выложила на своей странице в ... подробнее →

Генеральная прокуратура назначила временно исполняющим обязанности прокурора Запорожской области Александра Маслюка. Об этом стало известно в среду на представлении замначальника полиции ... подробнее →

Местное население временно оккупированного террористами не признанных мировым сообществом Луганской и Донецкой «народных республик» Донецка сообщили, что некоторые районы города буквально ... подробнее →

Люди все чаще решают связать себя узами брака и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию. ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по ... подробнее →

Чиновникам из Министерства обороны массово объявляют о подозрении в закупке некачественных бронированных жилетов для военных. Так, речь идет о таких чиновниках: Дмитрий Марченко, начальник ... подробнее →

Цветы дарят по разным поводам. Букеты, композиции или живые растения - цветочные магазины создают подарки на любой вкус. Однако, иногда цветы могут оказаться неуместными, вызвать непонимание или даже ... подробнее →

Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца 06.11.2019 17:25 То, что мошенники подделывают сайты официальных магазинов, уже не новость. А вот о безопасном использовании некоторых мобильных приложений стоит задуматься. Ведь они воруют деньги с банковских карт, ... подробнее →