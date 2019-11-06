Землетрясение в Украине: сейсмолог озвучил свой сценарий вероятной катастрофы

06.11.2019 22:21

Землетрясения на Закарпатье магнитудой 7 баллов не будет. Об этом сообщил сейсмолог и заместитель директора института геофизики Александр Кендзера. Регион на Закарпатье действительно может быть ... подробнее →

Украинцам поднимут прожиточный минимум в два раза

06.11.2019 22:10

Министр социальной политики Соколовская Юлия обещает повышение прожиточного минимума в два раза. Так, систему, когда прожиточный минимум привязан к зарплатам, выплатам, штрафам и платежам, ... подробнее →

Погода на завтра по Донецкой области

06.11.2019 21:43

Очередное "бабье лето" продолжает радовать жителей Донецкой области. Температура ночью до +10°, днем воздух прогреется до +21°. Весь день будет облачно, без осадков. Народный прогноз ... подробнее →

Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью

06.11.2019 21:25

Международная группа ученых заявила о том, что вещество пиоглитазон (Pioglitazonum), которое содержится в препаратах для диабета ІІ типа, может помочь с борьбе с никотиновой зависимостью. ... подробнее →

Почему нельзя венчаться в субботу

06.11.2019 21:02

Люди все чаще решают  связать себя узами брака  и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию.  ... подробнее →

«Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом

06.11.2019 20:45

Местное население временно оккупированного террористами не признанных мировым сообществом Луганской и Донецкой «народных республик» Донецка сообщили, что некоторые районы города буквально ... подробнее →

Генпрокуратура назначила врио прокурора Запорожской области Маслюка

06.11.2019 20:18

Генеральная прокуратура назначила временно исполняющим обязанности прокурора Запорожской области Александра Маслюка. Об этом стало известно в среду на представлении замначальника полиции ... подробнее →

Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры

06.11.2019 20:00

В Австралии на острове Бруни на берегу океана прохожие случайно обнаружили весьма странно  существо , которое очень похоже на мозг человека. Снимок жуткой находки выложила на своей странице в ... подробнее →

Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае

06.11.2019 19:40

Цветы дарят по разным поводам. Букеты, композиции или живые растения - цветочные магазины создают подарки на любой вкус. Однако, иногда цветы могут оказаться неуместными, вызвать непонимание или даже ... подробнее →

Скандал в "оборонке": чиновников из Минобороны обвинили в закупке некачественных бронежилетов

06.11.2019 19:21

Чиновникам из Министерства обороны массово объявляют о подозрении в закупке некачественных бронированных жилетов для военных. Так, речь идет о таких чиновниках: Дмитрий Марченко, начальник ... подробнее →

Президент поставил перед правительством задачу продлить срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР

06.11.2019 18:58

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по ... подробнее →

Уряд створив Національну комісію, яка буде перевіряти знання української мови

06.11.2019 18:40

Сьогодні, 6 листопада, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття ... подробнее →

«Услышьте меня». Люди в Харькове перекрыли дорогу кортежу Зеленского (ВИДЕО)

06.11.2019 18:20

В среду, 6 ноября, в  Харькове  горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского. В результате глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами. Люди просили не ... подробнее →

Средств в госбюджете хватит на "государство в смартфоне" - Гончарук

06.11.2019 18:00

В правительстве заявляют, что средств в государственном бюджете хватит для того, чтобы проект "государства в смартфоне" запустился уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Украины ... подробнее →

"Имеете честь защищать Украину!" Порошенко обратился к ученикам освобожденного от оккупантов лицея

06.11.2019 17:45

Пятый президент Украины  Петр Порошенко  встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной. Он напомнил о том, как впервые побывал в лицее вскоре после эвакуации учебного заведения ... подробнее →

Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца

06.11.2019 17:25

То, что мошенники подделывают сайты официальных магазинов, уже не новость. А вот о безопасном использовании некоторых мобильных приложений стоит задуматься. Ведь они воруют деньги с банковских карт, ... подробнее →

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