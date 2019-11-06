Местное население временно оккупированного террористами не признанных мировым сообществом Луганской и Донецкой «народных республик» Донецка сообщили, что некоторые районы города буквально ... подробнее →

Люди все чаще решают связать себя узами брака и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию. ... подробнее →

Международная группа ученых заявила о том, что вещество пиоглитазон (Pioglitazonum), которое содержится в препаратах для диабета ІІ типа, может помочь с борьбе с никотиновой зависимостью. ... подробнее →

Очередное "бабье лето" продолжает радовать жителей Донецкой области. Температура ночью до +10°, днем воздух прогреется до +21°. Весь день будет облачно, без осадков. Народный прогноз ... подробнее →

Чиновникам из Министерства обороны массово объявляют о подозрении в закупке некачественных бронированных жилетов для военных. Так, речь идет о таких чиновниках: Дмитрий Марченко, начальник ... подробнее →

Цветы дарят по разным поводам. Букеты, композиции или живые растения - цветочные магазины создают подарки на любой вкус. Однако, иногда цветы могут оказаться неуместными, вызвать непонимание или даже ... подробнее →

В Австралии на острове Бруни на берегу океана прохожие случайно обнаружили весьма странно существо , которое очень похоже на мозг человека. Снимок жуткой находки выложила на своей странице в ... подробнее →

Генеральная прокуратура назначила временно исполняющим обязанности прокурора Запорожской области Александра Маслюка. Об этом стало известно в среду на представлении замначальника полиции ... подробнее →

В правительстве заявляют, что средств в государственном бюджете хватит для того, чтобы проект "государства в смартфоне" запустился уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Украины ... подробнее →

В среду, 6 ноября, в Харькове горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского. В результате глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами. Люди просили не ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по ... подробнее →

Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца 06.11.2019 17:25 То, что мошенники подделывают сайты официальных магазинов, уже не новость. А вот о безопасном использовании некоторых мобильных приложений стоит задуматься. Ведь они воруют деньги с банковских карт, ... подробнее →

Уголовная ответственность за "манипулирование" СМИ 06.11.2019 16:40 В правительстве предлагают усилить ответственность журналистов за распространение "ложной и/или манипулятивной информации". Об этом заявил на парламентских слушаниях на тему "Безопасность ... подробнее →