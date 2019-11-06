Землетрясение в Украине: сейсмолог озвучил свой сценарий вероятной катастрофы06.11.2019 22:21
Землетрясения на Закарпатье магнитудой 7 баллов не будет. Об этом сообщил сейсмолог и заместитель директора института геофизики Александр Кендзера. Регион на Закарпатье действительно может быть ... подробнее →
Украинцам поднимут прожиточный минимум в два раза06.11.2019 22:10
Министр социальной политики Соколовская Юлия обещает повышение прожиточного минимума в два раза. Так, систему, когда прожиточный минимум привязан к зарплатам, выплатам, штрафам и платежам, ... подробнее →
Погода на завтра по Донецкой области06.11.2019 21:43
Очередное "бабье лето" продолжает радовать жителей Донецкой области. Температура ночью до +10°, днем воздух прогреется до +21°. Весь день будет облачно, без осадков. Народный прогноз ... подробнее →
Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью06.11.2019 21:25
Международная группа ученых заявила о том, что вещество пиоглитазон (Pioglitazonum), которое содержится в препаратах для диабета ІІ типа, может помочь с борьбе с никотиновой зависимостью. ... подробнее →
Почему нельзя венчаться в субботу06.11.2019 21:02
Люди все чаще решают связать себя узами брака и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию. ... подробнее →
«Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом06.11.2019 20:45
Местное население временно оккупированного террористами не признанных мировым сообществом Луганской и Донецкой «народных республик» Донецка сообщили, что некоторые районы города буквально ... подробнее →
Генпрокуратура назначила врио прокурора Запорожской области Маслюка06.11.2019 20:18
Генеральная прокуратура назначила временно исполняющим обязанности прокурора Запорожской области Александра Маслюка. Об этом стало известно в среду на представлении замначальника полиции ... подробнее →
Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры06.11.2019 20:00
В Австралии на острове Бруни на берегу океана прохожие случайно обнаружили весьма странно существо , которое очень похоже на мозг человека. Снимок жуткой находки выложила на своей странице в ... подробнее →
Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае06.11.2019 19:40
Цветы дарят по разным поводам. Букеты, композиции или живые растения - цветочные магазины создают подарки на любой вкус. Однако, иногда цветы могут оказаться неуместными, вызвать непонимание или даже ... подробнее →
Скандал в "оборонке": чиновников из Минобороны обвинили в закупке некачественных бронежилетов06.11.2019 19:21
Чиновникам из Министерства обороны массово объявляют о подозрении в закупке некачественных бронированных жилетов для военных. Так, речь идет о таких чиновниках: Дмитрий Марченко, начальник ... подробнее →
Президент поставил перед правительством задачу продлить срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР06.11.2019 18:58
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по ... подробнее →
Уряд створив Національну комісію, яка буде перевіряти знання української мови06.11.2019 18:40
Сьогодні, 6 листопада, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття ... подробнее →
«Услышьте меня». Люди в Харькове перекрыли дорогу кортежу Зеленского (ВИДЕО)06.11.2019 18:20
В среду, 6 ноября, в Харькове горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского. В результате глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами. Люди просили не ... подробнее →
Средств в госбюджете хватит на "государство в смартфоне" - Гончарук06.11.2019 18:00
В правительстве заявляют, что средств в государственном бюджете хватит для того, чтобы проект "государства в смартфоне" запустился уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Украины ... подробнее →
"Имеете честь защищать Украину!" Порошенко обратился к ученикам освобожденного от оккупантов лицея06.11.2019 17:45
Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной. Он напомнил о том, как впервые побывал в лицее вскоре после эвакуации учебного заведения ... подробнее →
Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца06.11.2019 17:25
То, что мошенники подделывают сайты официальных магазинов, уже не новость. А вот о безопасном использовании некоторых мобильных приложений стоит задуматься. Ведь они воруют деньги с банковских карт, ... подробнее →
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